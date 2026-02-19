Afficher la propriété sur la carte Afficher la liste des propriétés
Loyer mensuel de Maisons en Farke, Albanie

villas
18
duplex
5
24 propriétés total trouvé
Duplex 2 chambres dans Tirana, Albanie
Duplex 2 chambres
Tirana, Albanie
Nombre de pièces 2
Chambres 2
Nombre de salles de bains 2
Surface 87 m²
Sol 1/2
A louer: Duplex 2+1+2+ Blanchisserie à la Résidence "Kodra e Diellit 2".Le duplex est organi…
$1,400
par mois
Agence
Investment Realty Group
Langues
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Polski, Español, Français, Svenska, Slovenščina, Italiano, Türkçe, Hrvatski, Crnogorski, Dutch
villa de 5 chambres dans Tirana, Albanie
villa de 5 chambres
Tirana, Albanie
Nombre de pièces 5
Chambres 5
Nombre de salles de bains 5
Surface 461 m²
Nombre d'étages 4
A modern and elegant villa is for rent in the elite residence Kodra e Diellit 1. The villa h…
$5,241
par mois
Agence
Investment Realty Group
Langues
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Polski, Español, Français, Svenska, Slovenščina, Italiano, Türkçe, Hrvatski, Crnogorski, Dutch
Duplex 2 chambres dans Tirana, Albanie
Duplex 2 chambres
Tirana, Albanie
Nombre de pièces 2
Chambres 2
Nombre de salles de bains 2
Surface 130 m²
Sol 4/5
• Modern duplex 2+1+2 bathrooms for rent near Kodra e Diellit Residence. The apartment is ne…
$1,747
par mois
Agence
Investment Realty Group
Langues
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Polski, Español, Français, Svenska, Slovenščina, Italiano, Türkçe, Hrvatski, Crnogorski, Dutch
Duplex 2 chambres dans Tirana, Albanie
Duplex 2 chambres
Tirana, Albanie
Nombre de pièces 2
Chambres 2
Nombre de salles de bains 2
Surface 87 m²
Sol 1/2
For rent: Duplex 2+1+2+ Laundry at the Residence "Kodra e Diellit 2". The duplex is organiz…
$1,398
par mois
Agence
Investment Realty Group
Langues
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Polski, Español, Français, Svenska, Slovenščina, Italiano, Türkçe, Hrvatski, Crnogorski, Dutch
Villa 4 chambres dans Tirana, Albanie
Villa 4 chambres
Tirana, Albanie
Nombre de pièces 4
Chambres 4
Nombre de salles de bains 5
Surface 393 m²
Nombre d'étages 4
Nous vendons une Villa individuelle avec piscine dans la Résidence Kodra e Diellit 1. La vil…
$3,499
par mois
Agence
Investment Realty Group
Langues
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Polski, Español, Français, Svenska, Slovenščina, Italiano, Türkçe, Hrvatski, Crnogorski, Dutch
Maison 2 chambres dans Lunder, Albanie
Maison 2 chambres
Lunder, Albanie
Nombre de pièces 2
Chambres 2
Nombre de salles de bains 1
Surface 109 m²
Nombre d'étages 1
A louer, Villa de 1 étage, Villa Street, Lunder, Tirana.Informations sur la maison:• Surface…
$653
par mois
Agence
Investment Realty Group
Langues
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Polski, Español, Français, Svenska, Slovenščina, Italiano, Türkçe, Hrvatski, Crnogorski, Dutch
Duplex 2 chambres dans Tirana, Albanie
Duplex 2 chambres
Tirana, Albanie
Nombre de pièces 2
Chambres 2
Nombre de salles de bains 2
Surface 130 m²
Sol 4/5
• Duplex moderne 2+1+2 salles de bains à louer près de la résidence Kodra e Diellit. L'appar…
$1,750
par mois
Agence
Investment Realty Group
Langues
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Polski, Español, Français, Svenska, Slovenščina, Italiano, Türkçe, Hrvatski, Crnogorski, Dutch
villa de 3 chambres dans Farke e Madhe, Albanie
villa de 3 chambres
Farke e Madhe, Albanie
Nombre de pièces 4
Chambres 3
Nombre de salles de bains 2
Surface 200 m²
Nombre d'étages 2
Villa de luxe sur la rive du lac - Farke, TiranaVilla panoramique avec piscine, jardin et vu…
$2,942
par mois
Agence
Lux-Albania Home
Langues
English, Русский, Italiano
Duplex 2 chambres dans Tirana, Albanie
Duplex 2 chambres
Tirana, Albanie
Nombre de pièces 2
Chambres 2
Nombre de salles de bains 2
Surface 130 m²
Sol 4/5
• Dépôt par Duplex près de Résidences Sun Hill. L'appartement est conçu avec des espaces uni…
$1,778
par mois
Agence
Investment Realty Group
Langues
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Polski, Español, Français, Svenska, Slovenščina, Italiano, Türkçe, Hrvatski, Crnogorski, Dutch
villa de 3 chambres dans Tirana, Albanie
villa de 3 chambres
Tirana, Albanie
Nombre de pièces 3
Chambres 3
Nombre de salles de bains 3
Surface 225 m²
Nombre d'étages 2
Bureau à louer à la résidence Kodra e Diellit 1. Surface totale 1020m2, organisée en espace …
$3,499
par mois
Agence
Investment Realty Group
Langues
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Polski, Español, Français, Svenska, Slovenščina, Italiano, Türkçe, Hrvatski, Crnogorski, Dutch
Villa 4 chambres dans Tirana, Albanie
Villa 4 chambres
Tirana, Albanie
Nombre de pièces 4
Chambres 4
Nombre de salles de bains 4
Surface 470 m²
Nombre d'étages 2
Villa avec piscine à vendre à Kodra e Diellit Residence 1. La villa a une superficie totale …
$3,499
par mois
Agence
Investment Realty Group
Langues
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Polski, Español, Français, Svenska, Slovenščina, Italiano, Türkçe, Hrvatski, Crnogorski, Dutch
Villa 4 chambres dans Tirana, Albanie
Villa 4 chambres
Tirana, Albanie
Nombre de pièces 4
Chambres 4
Nombre de salles de bains 4
Surface 470 m²
Nombre d'étages 2
Villa with swimming pool for sale in Kodra e Diellit Residence 1. The villa has a total area…
$3,494
par mois
Agence
Investment Realty Group
Langues
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Polski, Español, Français, Svenska, Slovenščina, Italiano, Türkçe, Hrvatski, Crnogorski, Dutch
Villa 4 chambres dans Tirana, Albanie
Villa 4 chambres
Tirana, Albanie
Nombre de pièces 5
Chambres 4
Nombre de salles de bains 4
Surface 193 m²
Nombre d'étages 3
Villa Premium dans la vallée verte à louer!Green Valley est une résidence exclusive présenta…
$5,824
par mois
Agence
Investment Realty Group
Langues
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Polski, Español, Français, Svenska, Slovenščina, Italiano, Türkçe, Hrvatski, Crnogorski, Dutch
Villa 4 chambres dans Tirana, Albanie
Villa 4 chambres
Tirana, Albanie
Nombre de pièces 4
Chambres 4
Nombre de salles de bains 5
Surface 393 m²
Nombre d'étages 4
We are selling an Individual Villa with a swimming pool in the Residence Kodra e Diellit 1. …
$3,494
par mois
Agence
Investment Realty Group
Langues
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Polski, Español, Français, Svenska, Slovenščina, Italiano, Türkçe, Hrvatski, Crnogorski, Dutch
villa de 3 chambres dans Farke e Vogel, Albanie
villa de 3 chambres
Farke e Vogel, Albanie
Nombre de pièces 4
Chambres 3
Nombre de salles de bains 2
Surface 200 m²
A seulement 150 mètres de la nouvelle zone piétonne du lac Farka, cette villa est située dan…
$3,502
par mois
Agence
NEXT REAL ESTATE
Langues
English, Polski, Italiano
Villa 4 chambres dans Tirana, Albanie
Villa 4 chambres
Tirana, Albanie
Nombre de pièces 5
Chambres 4
Nombre de salles de bains 4
Surface 193 m²
Nombre d'étages 3
Villa Premium dans la vallée verte à louer!Green Valley est une résidence exclusive présenta…
$5,832
par mois
Agence
Investment Realty Group
Langues
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Polski, Español, Français, Svenska, Slovenščina, Italiano, Türkçe, Hrvatski, Crnogorski, Dutch
villa de 3 chambres dans Tirana, Albanie
villa de 3 chambres
Tirana, Albanie
Nombre de pièces 3
Chambres 3
Nombre de salles de bains 3
Surface 225 m²
Nombre d'étages 2
Office for Rent at Residence Kodra e Diellit 1. Total area 1020m2, organized in open space, …
$3,494
par mois
Agence
Investment Realty Group
Langues
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Polski, Español, Français, Svenska, Slovenščina, Italiano, Türkçe, Hrvatski, Crnogorski, Dutch
villa de 5 chambres dans Lunder, Albanie
villa de 5 chambres
Lunder, Albanie
Nombre de pièces 5
Chambres 5
Nombre de salles de bains 3
Surface 330 m²
Nombre d'étages 3
Cette villa récemment achevée et de haute qualité est située à seulement 100 mètres du centr…
$4,665
par mois
Agence
Investment Realty Group
Langues
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Polski, Español, Français, Svenska, Slovenščina, Italiano, Türkçe, Hrvatski, Crnogorski, Dutch
villa de 5 chambres dans Lunder, Albanie
villa de 5 chambres
Lunder, Albanie
Nombre de pièces 5
Chambres 5
Nombre de salles de bains 3
Surface 330 m²
Nombre d'étages 3
This newly completed and high-quality villa is located just 100 meters from the shopping cen…
$4,659
par mois
Agence
Investment Realty Group
Langues
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Polski, Español, Français, Svenska, Slovenščina, Italiano, Türkçe, Hrvatski, Crnogorski, Dutch
villa de 5 chambres dans Tirana, Albanie
villa de 5 chambres
Tirana, Albanie
Nombre de pièces 7
Chambres 5
Nombre de salles de bains 4
Surface 360 m²
Sol 3/3
Cette villa de trois étages est située dans la zone préférée de Dry Lake à Tirana et est dis…
$3,499
par mois
Agence
Investment Realty Group
Langues
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Polski, Español, Français, Svenska, Slovenščina, Italiano, Türkçe, Hrvatski, Crnogorski, Dutch
Villa 4 chambres dans Farke e Vogel, Albanie
Villa 4 chambres
Farke e Vogel, Albanie
Nombre de pièces 6
Chambres 4
Nombre de salles de bains 4
Surface 373 m²
Nombre d'étages 3
La villa, une partie d'une petite résidence et avec une communauté sélectionnée, offre une v…
$4,076
par mois
Agence
Investment Realty Group
Langues
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Polski, Español, Français, Svenska, Slovenščina, Italiano, Türkçe, Hrvatski, Crnogorski, Dutch
villa de 5 chambres dans Tirana, Albanie
villa de 5 chambres
Tirana, Albanie
Nombre de pièces 7
Chambres 5
Nombre de salles de bains 4
Surface 360 m²
Sol 3/3
This three-storey villa is located in the preferred area of Dry Lake in Tirana and is availa…
$3,494
par mois
Agence
Investment Realty Group
Langues
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Polski, Español, Français, Svenska, Slovenščina, Italiano, Türkçe, Hrvatski, Crnogorski, Dutch
Villa 4 chambres dans Farke e Vogel, Albanie
Villa 4 chambres
Farke e Vogel, Albanie
Nombre de pièces 6
Chambres 4
Nombre de salles de bains 4
Surface 373 m²
Nombre d'étages 3
La villa, une partie d'une petite résidence et avec une communauté sélectionnée, offre une v…
$4,082
par mois
Agence
Investment Realty Group
Langues
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Polski, Español, Français, Svenska, Slovenščina, Italiano, Türkçe, Hrvatski, Crnogorski, Dutch
