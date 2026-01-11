Afficher la propriété sur la carte Afficher la liste des propriétés
Bureau 290 m² dans Tirana, Albanie
Bureau 290 m²
Tirana, Albanie
Nombre de salles de bains 2
Surface 290 m²
Nombre d'étages 2
Japim me Qira ambient per Zyra ne Rezidencen Kodra e Diellit 2. Ambienti disponon nje siperf…
$5,416
par mois
Fermer
Restaurant 69 m² dans Tirana, Albanie
Restaurant 69 m²
Tirana, Albanie
Nombre de pièces 1
Chambres 1
Nombre de salles de bains 1
Surface 69 m²
Nombre d'étages 8
The premises are located on the ground floor of a new building at the entrance of Rr Rrapo H…
$874
par mois
Bureau 136 m² dans Tirana, Albanie
Bureau 136 m²
Tirana, Albanie
Nombre de pièces 1
Chambres 1
Nombre de salles de bains 1
Surface 136 m²
Nombre d'étages 10
In one of the most sought-after and elite areas of Tirana, in Kodra e Diellit, a modern and …
$1,048
par mois
Entrepôt 412 m² dans Tirana, Albanie
Entrepôt 412 m²
Tirana, Albanie
Surface 412 m²
Nombre d'étages 2
In an area with high demand for parking and storage spaces, a space with a total area of 412…
$1,723
par mois
Propriété commerciale 1 489 m² dans Tirana, Albanie
Propriété commerciale 1 489 m²
Tirana, Albanie
Nombre de pièces 3
Chambres 3
Nombre de salles de bains 4
Surface 1 489 m²
Sol 1/9
A 3-storey building with a total area of 1500m2 is for rent. The relevant surfaces are as fo…
$14,559
par mois
Propriété commerciale 81 m² dans Tirana, Albanie
Propriété commerciale 81 m²
Tirana, Albanie
Nombre de salles de bains 1
Surface 81 m²
Nombre d'étages 9
Shop for rent, service unit at Liqeni i Thate Located in a new and modern complex Main feat…
$1,933
par mois
Propriété commerciale 650 m² dans Tirana, Albanie
Propriété commerciale 650 m²
Tirana, Albanie
Nombre de salles de bains 4
Surface 650 m²
Sol 1/3
Office for Rent at Residence Kodra e Diellit 1. Total area 650m2, organized in 4 open space …
$9,085
par mois
Propriété commerciale 292 m² dans Tirana, Albanie
Propriété commerciale 292 m²
Tirana, Albanie
Nombre de pièces 7
Chambres 7
Nombre de salles de bains 3
Surface 292 m²
Sol 3/9
Commercial premises suitable for offices or clinics are for rent. It has 7 suitable spaces s…
$4,659
par mois
Propriété commerciale 62 m² dans Tirana, Albanie
Propriété commerciale 62 m²
Tirana, Albanie
Surface 62 m²
Commercial space of 62 m² on the ground floor of a quality building in the elite area of Kod…
$804
par mois
Bureau 281 m² dans Tirana, Albanie
Bureau 281 m²
Tirana, Albanie
Nombre de salles de bains 2
Surface 281 m²
Nombre d'étages 5
Japim me Qira ambient per Zyra ne Rezidencen Kodra e Diellit 2. Ambienti disponon nje siper…
$5,241
par mois
Propriété commerciale 72 m² dans Tirana, Albanie
Propriété commerciale 72 m²
Tirana, Albanie
Nombre de pièces 1
Chambres 1
Nombre de salles de bains 1
Surface 72 m²
Commercial Space for Rent – Beginning of Kodra e Diellit! -Net area: 72 m² -Veranda area: 2…
$641
par mois
