Red Feniks Montenegro

La société RED FENIKS a été fondée en 2003. RED FENIKS est la plus ancienne agence immobilière du Monténégro depuis 2006. Agence immobilière RED FENIKS a un grand portefeuille de propriétés dans toutes les régions du Monténégro, y compris Budva région, Kotor Bay,Tivat Bay, Herceg Novi région, Lustica, Bar, Ulcinj, Podgorica et la région de montagne.
Nous travaillons avec les développeurs pour des projets de bâtiments d'appartements, hôtels et grands complexes résidentiels/ Les spécialistes de la société conseilleront sur le choix de l'immobilier, conformément aux objectifs de l'acquisition, vous sélectionnerez les options appropriées.