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Red Feniks Montenegro

Monténégro, Budva
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Type de compagnie
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Agence immobilière
Année de création de l'entreprise
Année de création de l'entreprise
2009
Sur la plateforme
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5 années 9 mois
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English, Русский, Deutsch, Türkçe, Српски, Crnogorski
Site web
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www.luxestate-turkey.com/
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À propos de l'agence

La société RED FENIKS a été fondée en 2003. RED FENIKS est la plus ancienne agence immobilière du Monténégro depuis 2006. Agence immobilière RED FENIKS a un grand portefeuille de propriétés dans toutes les régions du Monténégro, y compris Budva région, Kotor Bay,Tivat Bay, Herceg Novi région, Lustica, Bar, Ulcinj, Podgorica et la région de montagne.

Prestations de service

Nous travaillons avec les développeurs pour des projets de bâtiments d'appartements, hôtels et grands complexes résidentiels/ Les spécialistes de la société conseilleront sur le choix de l'immobilier, conformément aux objectifs de l'acquisition, vous sélectionnerez les options appropriées.

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Complexe résidentiel Astar Marina
Complexe résidentiel Astar Marina
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Complexe résidentiel Astar Marina
Meljine, Monténégro
depuis
$299,691
A7-040. Appartement de luxe de deux niveaux en première ligne, Meljine, Herceg NoviA vendre !Deux appartements de luxe à deux niveaux, 44,3 m2 avec une vue parfaite sur la mer dans un projet de boutique sur la première ligne de la mer à Meljin, Herceg Novi.Les appartements comprennent une cu…
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Complexe résidentiel A STAR BAY
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Complexe résidentiel A STAR BAY
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Complexe résidentiel A STAR BAY
Prcanj, Monténégro
depuis
$151,304
Options de finition Аvec finition
L'année de construction 2026
Nombre d'étages 3
🌊 Investissement exclusif à Prchan - à seulement 80 mètres de la mer!La construction d'un complexe résidentiel unique est en cours dans l'un des endroits les plus prestigieux du Monténégro - dans la ville de Prchan, sur la rive de la baie de Boko-Kotor.📈 Ce n'est pas seulement de l'immobilie…
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Complexe résidentiel Sky Apartments in Montenegro, Becici
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Complexe résidentiel Sky Apartments in Montenegro, Becici
Boreti, Monténégro
depuis
$224,703
T.V.A.
Options de finition Аvec finition
L'année de construction 2026
Nombre d'étages 7
Surface 92–140 m²
3 objets immobiliers 3
3 penthouses à vendre à Bečići, au 7e étage, avec vue panoramique sur la mer Emplacement privilégié à proximité de la plus belle plage de sable du Monténégro, entouré d'hôtels 5 étoiles. Les trois penthouses occupent tout un étage. Chacun dispose d'un accès individuel au toit. Sur le t…
Type de propriété
Surface, m²
Coût, USD
Apartment 1 chambre
92.0
227,866
Apartment 2 chambres
120.0 – 140.0
274,607 – 344,720
Agence
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Complexe résidentiel A Star Serenity
Complexe résidentiel A Star Serenity
Complexe résidentiel A Star Serenity
Complexe résidentiel A Star Serenity
Complexe résidentiel A Star Serenity
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Complexe résidentiel A Star Serenity
Kumbor, Monténégro
depuis
$145,920
Options de finition Аvec finition
L'année de construction 2026
Nombre d'étages 4
Surface 32–197 m²
3 objets immobiliers 3
Dans la zone touristique la plus prisée de la commune de Herceg Novi, un complexe moderne est en cours de construction – pensé pour un confort de vie exceptionnel et un investissement sûr. 🏊‍♂️ Sur le domaine : • grande piscine d’environ 200 m² • terrain clos et magnifiquement aménagé …
Type de propriété
Surface, m²
Coût, USD
Apartment 1 chambre
43.7
212,324
Apartment 2 chambres
197.1
383,516
Studio
31.8
151,840
Agence
Red Feniks Montenegro
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Svetlana Timashova
Svetlana Timashova
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Dilyara Maric
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Année de création de l'entreprise 2017
Smart & Rich Agence immobilière au Monténégro vous aidera à choisir la meilleure propriété sur le marché, que vous souhaitiez investir dans l'immobilier afin de générer des revenus ou d'économiser de l'argent, ou pour votre propre résidence. En tout cas, vous aurez besoin d'un consultant con…
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VALUE.ONE
Monténégro, Budva
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Nouveaux bâtiments 58 Propriété résidentielle 274 Propriété commerciale 10 Terres 15
Notre société a été le représentant officiel de tous les principaux développeurs sur la côte monténégrine depuis 15 ans.Notre équipe se compose de consultants professionnels en immobilier avec une expertise approfondie sur le marché immobilier monténégrin et une expérience dans les sociétés …
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PRO Silver
MONTBEL D.O.O.
Monténégro, Bar
Année de création de l'entreprise 2015
Propriété résidentielle 650 Propriété commerciale 25 Location longue durée 36 Terres 32
D.O.O. Montbel est une équipe de professionnels cohésive. Nous fournissons une approche hautement individuelle et une quantité impressionnante de bonus pour chaque client. Nous sommes situés en République du Monténégro, d'où nous surveillons le marché immobilier. Le fait que nous travaillons…
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Planet Montenegro
Monténégro, Dobrota
Propriété résidentielle 15
Notre bureau est situé à Dobrota près de Kotor, mais nous avons un réseau de partenaires réputés situés dans toutes les régions du Monténégro ainsi que des partenaires internationaux auxquels nous avons des relations d'affaires à long terme.Notre réseau d'avocats réputés nous aide à offrir à…
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PRO Silver
Montenegro Intel city
Monténégro, Budva
Nouveaux bâtiments 14 Propriété résidentielle 83 Propriété commerciale 3 Location longue durée 20 Location courte durée 5 Terres 23
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