Planet Montenegro

Notre bureau est situé à Dobrota près de Kotor, mais nous avons un réseau de partenaires réputés situés dans toutes les régions du Monténégro ainsi que des partenaires internationaux auxquels nous avons des relations d'affaires à long terme.
Notre réseau d'avocats réputés nous aide à offrir à nos clients un service complet.
Nos principaux services sont :
-ventes
- Consultation
- conseils financiers
- entretien
- Location
Sur demande, nous pouvons recommander des experts en assurance, design interne, architecture, bâtiment.