Planet Montenegro

À propos de l'agence

Notre bureau est situé à Dobrota près de Kotor, mais nous avons un réseau de partenaires réputés situés dans toutes les régions du Monténégro ainsi que des partenaires internationaux auxquels nous avons des relations d'affaires à long terme.

Notre réseau d'avocats réputés nous aide à offrir à nos clients un service complet.

Nos principaux services sont :

-ventes

- Consultation

- conseils financiers

- entretien

- Location

Sur demande, nous pouvons recommander des experts en assurance, design interne, architecture, bâtiment.