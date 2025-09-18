  1. Realting.com
  2. Agences
  3. Planet Montenegro

Planet Montenegro

Monténégro, Dobrota
;
Laisser une demande
Type de compagnie
Type de compagnie
Agence immobilière
Sur la plateforme
Sur la plateforme
3 années 6 mois
Langues
Langues
English
Site web
Site web
planetmontenegro.com/
Nous sommes sur les réseaux sociaux
À propos de l'agence

Notre bureau est situé à Dobrota près de Kotor, mais nous avons un réseau de partenaires réputés situés dans toutes les régions du Monténégro ainsi que des partenaires internationaux auxquels nous avons des relations d'affaires à long terme.

Notre réseau d'avocats réputés nous aide à offrir à nos clients un service complet.

Nos principaux services sont :

-ventes

- Consultation

- conseils financiers

- entretien

- Location

Sur demande, nous pouvons recommander des experts en assurance, design interne, architecture, bâtiment.

Nos agents en Monténégro
Lucija Matkovic Zivkovic
Lucija Matkovic Zivkovic
16 propriétés
Agences à proximité
Cherry Estate
Monténégro, Bar
Propriété résidentielle 1023 Propriété commerciale 26 Terres 85
Agence immobilière au Monténégro Cherry Estate. Gamme complète de services immobiliers. Ventes (plus de 2400 propriétés actuelles). Louer (plus de 200 propriétés actuelles). Déménagement. Appui juridique
Laisser une demande
myCG
Monténégro, Municipalité de Budva
Année de création de l'entreprise 2009
Propriété résidentielle 4
Vas licni assist u Crnoj Gori. Prodaja i iznajmljivanje nekretnina, investicione i konsultantske usluge
Laisser une demande
Estate Monte Group
Monténégro, Boreti
Année de création de l'entreprise 2013
Propriété résidentielle 1402 Propriété commerciale 53 Terres 55
Nous économisez du temps et de l'argent pour les clients en investissant dans l'immobilier au MonténégroNotre société est sur le marché immobilier depuis 2013.Nous travaillons dans le cadre de Contrats directs avec les Développeurs qui sont les propriétaires du terrain qu'ils construisent, e…
Laisser une demande
KaraTau
Monténégro, Tivat
Année de création de l'entreprise 2012
La Kara L'équipe Tau travaille au Monténégro depuis 2011. Nous avons une expertise dans la vente de biens immobiliers résidentiels sur la côte. De plus, nous sommes toujours prêts à vous offrir les meilleures options aux conditions les plus favorables. En même temps, nous garantissons la tra…
Laisser une demande
PRO Silver
MD Realty
Monténégro, Boreti
Année de création de l'entreprise 2014
Nouveaux bâtiments 15 Propriété résidentielle 2745 Propriété commerciale 163 Location longue durée 2 Terres 168
MD Realty dispose d'un personnel professionnel spécialisé dans le domaine de l'immobilier outre-mer. La principale équipe d'experts sur le marché immobilier du Monténégro compte plus de 8 ans d'expertise. Grâce à un partenariat avec de grandes organisations de construction au Monténégro, not…
Laisser une demande
Dos Laisser une demande
Realting.com
Aller