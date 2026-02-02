À propos de l'agence

Future Home Invest est une société immobilière albanaise de premier plan ayant des racines opérationnelles depuis 2020 et une forte présence nationale dans 24 bureaux.

Nous nous spécialisons dans les propriétés côtières et les investissements immobiliers à fort potentiel le long du littoral de l'Adriatique, au service des investisseurs internationaux, des partenaires et des acheteurs immobiliers principalement d'Europe centrale et orientale.

Notre expérience a été construite pendant une période de transformation en Albanie marché immobilier, où le développement rapide et la demande croissante ont créé le besoin d'un intermédiaire immobilier structuré, fiable et juridiquement sécurisé.

Aujourd'hui, Future Home Invest est reconnue pour avoir combiné l'expertise du marché local, la clarté juridique et les normes de service internationales pour assurer la sécurité et la rentabilité des transactions immobilières.

Notre présence sur le marché

15 000 contrats signés

Plus de 30 000 clients satisfaits et familles

200 agents actifs et qualifiés

24 bureaux en Albanie

Notre forte présence sur le terrain nous permet d'identifier rapidement des opportunités précieuses et d'offrir un accès direct aux zones côtières les plus dynamiques d'Albanie, notamment Durrës, Golem, Qerret, Lalzi Bay, San Pietro, Green Coast, Palase et les zones environnantes.