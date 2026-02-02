Future Home Invest est une société immobilière albanaise de premier plan ayant des racines opérationnelles depuis 2020 et une forte présence nationale dans 24 bureaux.
Nous nous spécialisons dans les propriétés côtières et les investissements immobiliers à fort potentiel le long du littoral de l'Adriatique, au service des investisseurs internationaux, des partenaires et des acheteurs immobiliers principalement d'Europe centrale et orientale.
Notre expérience a été construite pendant une période de transformation en Albanie marché immobilier, où le développement rapide et la demande croissante ont créé le besoin d'un intermédiaire immobilier structuré, fiable et juridiquement sécurisé.
Aujourd'hui, Future Home Invest est reconnue pour avoir combiné l'expertise du marché local, la clarté juridique et les normes de service internationales pour assurer la sécurité et la rentabilité des transactions immobilières.
Notre présence sur le marché
15 000 contrats signés
Plus de 30 000 clients satisfaits et familles
200 agents actifs et qualifiés
24 bureaux en Albanie
Notre forte présence sur le terrain nous permet d'identifier rapidement des opportunités précieuses et d'offrir un accès direct aux zones côtières les plus dynamiques d'Albanie, notamment Durrës, Golem, Qerret, Lalzi Bay, San Pietro, Green Coast, Palase et les zones environnantes.
Nos services Ce que nous offrons aux investisseurs internationaux
Future Home Invest fournit un soutien complet de bout en bout aux acheteurs et investisseurs de biens côtiers en Albanie.
Sélection de biens d'investissement côtiers
Appartements en bord de mer et à proximité de plage
Résidences et villas de style Resort
Nouveaux développements et opportunités hors marché
Accès rapide aux zones d'investissement côtières émergentes
Vérification juridique et diligence raisonnable
Contrôle légal complet de la documentation de la propriété
Guide des opérations sécurisées
Coopération avec les notaires et les institutions juridiques
Conseils axés sur les investissements
Recommandations relatives au rendement de la location
Orientations sur les domaines d'appréciation des capitaux
Soutien à la construction de portefeuilles pour les investisseurs récurrents
Transaction & Propriété Concours
Soutien de la sélection des biens à la signature du contrat
Assistance aux acheteurs étrangers tout au long du processus d'achat
Coopération à long terme après acquisition
Partenariat avec des agences et investisseurs étrangers
Représentation locale des organismes internationaux
Coopération avec les investisseurs privés et les fonds immobiliers
Accès aux marchés pour les promoteurs et les partenaires