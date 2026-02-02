  1. Realting.com
L.12, Rr Adria, Durres, ALbania
Type de compagnie
Agence immobilière
Année de création de l'entreprise
2020
Sur la plateforme
Moins d'un mois
Langues
English, Italiano, Türkçe
Site web
futurehome.al/office/future%20home%20invest.html
Temps de travail
Ouvrez maintenant
À propos de l'agence

Future Home Invest est une société immobilière albanaise de premier plan ayant des racines opérationnelles depuis 2020 et une forte présence nationale dans 24 bureaux.

Nous nous spécialisons dans les propriétés côtières et les investissements immobiliers à fort potentiel le long du littoral de l'Adriatique, au service des investisseurs internationaux, des partenaires et des acheteurs immobiliers principalement d'Europe centrale et orientale.

Notre expérience a été construite pendant une période de transformation en Albanie marché immobilier, où le développement rapide et la demande croissante ont créé le besoin d'un intermédiaire immobilier structuré, fiable et juridiquement sécurisé.

Aujourd'hui, Future Home Invest est reconnue pour avoir combiné l'expertise du marché local, la clarté juridique et les normes de service internationales pour assurer la sécurité et la rentabilité des transactions immobilières.

Notre présence sur le marché

  • 15 000 contrats signés

  • Plus de 30 000 clients satisfaits et familles

  • 200 agents actifs et qualifiés

  • 24 bureaux en Albanie

Notre forte présence sur le terrain nous permet d'identifier rapidement des opportunités précieuses et d'offrir un accès direct aux zones côtières les plus dynamiques d'Albanie, notamment Durrës, Golem, Qerret, Lalzi Bay, San Pietro, Green Coast, Palase et les zones environnantes.

Prestations de service

Nos services Ce que nous offrons aux investisseurs internationaux

Future Home Invest fournit un soutien complet de bout en bout aux acheteurs et investisseurs de biens côtiers en Albanie.

Sélection de biens d'investissement côtiers

  • Appartements en bord de mer et à proximité de plage

  • Résidences et villas de style Resort

  • Nouveaux développements et opportunités hors marché

  • Accès rapide aux zones d'investissement côtières émergentes

Vérification juridique et diligence raisonnable

  • Contrôle légal complet de la documentation de la propriété

  • Guide des opérations sécurisées

  • Coopération avec les notaires et les institutions juridiques

Conseils axés sur les investissements

  • Recommandations relatives au rendement de la location

  • Orientations sur les domaines d'appréciation des capitaux

  • Soutien à la construction de portefeuilles pour les investisseurs récurrents

Transaction & Propriété Concours

  • Soutien de la sélection des biens à la signature du contrat

  • Assistance aux acheteurs étrangers tout au long du processus d'achat

  • Coopération à long terme après acquisition

Partenariat avec des agences et investisseurs étrangers

  • Représentation locale des organismes internationaux

  • Coopération avec les investisseurs privés et les fonds immobiliers

  • Accès aux marchés pour les promoteurs et les partenaires

Future Home Invest
