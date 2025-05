À propos de l'agence

L'agence immobilière Century 21 Eon à Durres, en Albanie, est ouverte depuis 2019 et compte plus de 40 agents, ce qui fait de nous l'une des plus grandes agences de Durres et d'Albanie. Century 21 est une marque dans le domaine immobilier composée de bureaux de courtage franchisés dans 86 pays à travers le monde, avec plus de 145 000 professionnels de la vente indépendants. Century 21 Albanie est active dans le pays depuis 2008 et compte actuellement 38 bureaux dans six villes : Tirana, Durres, Shkoder, Vlore, Saranda et Korce. Century 21 Eon fait partie de cette marque mondiale depuis 2019 !

"Century 21 Eon Durres est votre partenaire de confiance sur le marché immobilier de Durres. Nous offrons une gamme complète de services : achat, vente, location et investissement dans des propriétés résidentielles et commerciales. Nos experts vous accompagnent à chaque étape de la transaction : de la recherche et l'évaluation des biens à la documentation et l'assistance juridique. Nous sélectionnons soigneusement des options pour répondre aux besoins de chaque client et proposons des opportunités uniques d'investissement rentable dans l'une des régions à la croissance la plus rapide d'Albanie."