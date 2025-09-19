À propos de l'agence

EstateToute l'Agence en chiffres:

EstateAll agence immobilière opère avec succès sur le marché immobilier albanais depuis 2016. Elle fait partie de Bond Investment Group Corporation.

Vitali Bondarik, chef de la société, homme d'affaires et philanthrope biélorusse, a quitté la Biélorussie pour l'Albanie, choisissant la station balnéaire de Vlora comme lieu de résidence.

L'agence EstateAll occupe un bureau moderne de 90 mètres carrés, situé dans le centre de Vlora, près du port de la ville, au début de la promenade Lungo Mare.

L'entreprise vend et loue des biens immobiliers résidentiels et commerciaux, des terrains, attire des investisseurs d'Europe, du Canada et d'Amérique et travaille sur des projets d'investissement dans toute l'Albanie.

Le département de l'immigration d'Albania Consulting fournit un soutien juridique aux étrangers en Albanie.

Le département Rent in Albania de l'agence gère et loue des propriétés.

Le numéro d'immatriculation de la société au registre fiscal de Vlora est L77204215C.

L'entreprise fournit des emplois, travaille en partenariat avec d'autres agences et promoteurs en Albanie et à l'étranger.

L'agence emploie des avocats internationaux qualifiés, des économistes, des spécialistes du marketing et du SMM et de l'informatique. Ils suivent le programme de formation de l'auteur en immobilier et courtage « Agent EstateAll »".

EstateTous les employés parlent anglais, albanais, polonais, grec, italien, ukrainien, russe et d'autres langues étrangères.

Sur le compte de l'entreprise:

- 200+ acheteurs immobiliers satisfaits;

- 57 appartements vendus en ligne, dans le cadre d'un programme spécial développé par l'agence, en collaboration avec les principaux notaires et banques de Vlora;

- 15 projets d'investissement avec des investisseurs étrangers dans l'économie albanaise;

- 87 investisseurs commerciaux du monde entier qui ont déménagé via EstateAll pour obtenir un permis de séjour à Vlora, Durres et Tirana;

- 50 appartements en location à Vlera sous gestion;

- nous accueillons plus de 2 500 touristes chaque année;

- Communauté de 300+ immigrants russophones et anglophones à Vlora : avec la participation de l'entreprise, des réunions d'immigrants et de locaux à Vlora sont organisées, des visites guidées d'entreprise dans le pays, où des guides agréés familiariseront les étrangers avec l'histoire, la culture, les traditions et la gastronomie. de l'Albanie;

- Christmas Social Charity Project « Kind Heart » - chaque année, l'agence soutient les orphelins et les enfants handicapés, organise une campagne pour les enfants en collaboration avec la municipalité de Vlora et les députés.

- 120+ articles d'experts, interviews et publications sur l'Albanie dans les médias locaux et internationaux;

- 70+ projets de design d'intérieur pour appartements et maisons. L'agence fournit des solutions de construction, de rénovation et de conception pour les acheteurs de maison, et aide à remplir les maisons avec des accessoires et des appareils essentiels;

- Depuis 2017, a ouvert pour la première fois aux étrangers la direction « Investissements Conscients », organisé 9 camps d'affaires à Vlore pour des entrepreneurs de différents pays du monde;

- Depuis 2019, a lancé la franchise auteur dont le but est d'ouvrir des bureaux dans les grandes villes d'Albanie, d'employer la population locale et d'attirer les investisseurs vers l'économie albanaise;

- à partir de 2020, des bureaux de représentation en ligne ont ouvert « EstateAll Partner » en Pologne, en Allemagne, en Lettonie, en Lituanie, en Biélorussie et en Turquie;

- Le 1er novembre 2021 a enregistré la marque de l'agence « EstateAll » - numéro d'enregistrement 22262 au registre de la propriété intellectuelle de l'Albanie;

Depuis 2016, EstateAll propose des services complets aux acheteurs et investisseurs immobiliers qui envisagent de déménager et de démarrer une entreprise en Albanie:

- « Revue immobilière en ligne » - Visite vidéo à 180 et 360 degrés, réalité virtuelle;

- « Visites d'affaires et touristiques pour les investisseurs » - nous vendons non seulement des biens immobiliers, mais présentons également aux clients de l'Albanie la culture, les traditions, les coutumes et l'histoire locales;

- « Achat en ligne » - le client soumet une demande de sélection de biens immobiliers, nous montrons l'objet sur un appel vidéo, accompagnons légalement la transaction, nous faisons l'appartement « clé en main »";

- « Recherche immobilière rapide » - un système CRM unique, développé par l'entreprise, en collaboration avec le portail moderne www.estateall.com, permet au client en quelques minutes de trouver l'objet de sa demande;

- Programme Bonus « Construire ensemble » - nous offrons des services pour la conception de bâtiments et de structures, la conception et la supervision architecturale, l'ameublement, le remplissage d'appareils électroménagers, les travaux de construction et de réparation;

- Franchise EstateAll - nous offrons aux entrepreneurs albanais et étrangers un moyen simple et pratique de travailler avec l'immobilier - un modèle commercial éprouvé pour ouvrir et gérer une société immobilière avec des bénéfices et une promotion dans les réseaux sociaux et les médias;

- « Conseil juridique et en immigration » - nous fournissons un soutien juridique dans le soutien et l'exécution des transactions de vente et d'achat, de logements locatifs, de questions d'immigration, d'assistance aux étrangers dans la création d'une entreprise, d'aide aux visas, de permis de séjour pour l'investissement immobilier, d'affaires, de freelance, étudiants, etc;

- « Paragraphe marketing du marché albanais » - à la demande de l'investisseur, nous analysons les champs demandés pour les investissements, nous élaborons un plan d'affaires, nous annonçons des projets prêts dans les médias locaux et étrangers, ainsi que sur les réseaux sociaux;

Services d'agence :

- support juridique des transactions,

- exécution notariale des documents;

- traductions sous licence;

- taxes et droits de douane;

- les entreprises, les projets d'investissement;

- marketing et analyse de marché

- opérations bancaires et crédit;

- Permis de séjour, permis de séjour permanent et citoyenneté;

- conception et construction de bâtiments;

- conception, ameublement et autres services;

- des visites pour investisseurs et acheteurs de biens immobiliers;

- organisation de conférences et de réunions d'affaires;

- visites et gastrotours de l'auteur;

- location d'appartements - quotidienne et à long terme,

- transfert, taxi, location de voiture et autres services.

La devise de l'agence EstateAll : " Faites ce que vous aimez! Vendez ce que vous achèteriez! Appréciez ceux à qui vous vendez!"