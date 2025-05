Saranda Elite's Realty Group

À propos de l'agence

Pourquoi utiliser Elite's Realty Group?

Le Groupe immobilier Elite est une entreprise immobilière avec une clientèle du monde entier basée sur 30 ans d'expérience et de confiance. Notre équipe est constamment équipée pour répondre aux normes les plus élevées puisque nous mettons fortement l'accent sur la prestation de services exceptionnels aux acheteurs et aux vendeurs sur le marché immobilier haut de gamme de Saranda. L'Elitely offre aux clients l'accès à une base de données de Saranda. Nombre d'entre elles sont offertes dans le cadre d'accords exclusifs conclus avec des propriétaires, ce qui démontre comment nos connaissances et notre expérience établissent la fiabilité de notre marque.

Marketing immobilier

En tant que première entreprise en Albanie à intégrer des services de marketing, de marque, et des services d'architecture et de design d'intérieur gratuits, nous révolutionnons l'industrie à Saranda. Notre équipe se compose d'experts hautement qualifiés, chacun excelle dans leurs domaines respectifs, assurant que chaque aspect du marketing immobilier est couvert avec la plus grande compétence.

Standard de 7 jours pour obtenir votre inscription internationale

Elites Realty Group établit un haut niveau en marketing immobilier, avec un processus rigoureux qui s'étend sur 7 jours de la création à la sortie. Pendant cette période, notre équipe de marketing interne gère méticuleusement toutes les activités promotionnelles, en veillant à ce que chaque propriété reçoive l'attention qu'elle mérite. Ce processus stratégique comprend la photographie professionnelle et la production de vidéos cinématographiques, captant l'essence et l'attrait unique de chaque propriété.

Résultats

Une fois le contenu conçu à la perfection, nous lançons des campagnes publicitaires ciblées sur les médias sociaux, en tirant parti de notre présence étendue en ligne. Nos propriétés sont présentées sur toutes nos plateformes, qui génèrent cumulativement entre 5 et 7 millions de vues par an. Cette approche complète et dynamique permet non seulement d'améliorer notre efficacité, mais aussi d'obtenir un avantage concurrentiel sur le marché, garantissant que chaque propriété cotée avec Elites Realty Group est présentée dans la meilleure lumière possible et atteint un large public engagé.