À propos de l'agence

Elona Properties 17 est une société immobilière établie en février 2026 à Vlora, en Albanie, qui est animée par une vision claire et un engagement ferme en faveur de l'excellence dans l'achat et la vente de biens immobiliers.

Opérant sur l'un des marchés immobiliers les plus dynamiques d'Albanie, notre entreprise bénéficie d'une diversité géographique unique de Vlora, offrant une gamme exceptionnelle d'opportunités incluant des propriétés balnéaires, des vues sur les montagnes, des emplacements riverains et des paysages ouverts. Cette diversité nous permet d'offrir des solutions sur mesure qui répondent à une grande variété de besoins des clients, que ce soit à des fins de logement ou d'investissement.

Elona Properties 17 fonctionne actuellement comme une partie intégrante d'un studio juridique, dirigé par un avocat agréé avec plus de 8 ans d'expérience professionnelle. Ce contexte juridique procure à nos clients un avantage important, en veillant à ce que chaque transaction soit traitée avec précision, transparence et conformité juridique complète. Nous apportons également une solide expertise dans les négociations immobilières, offrant aux clients des offres sûres et bien structurées.

Notre portefeuille comprend :

Appartements situés dans les zones très recherchées de Uji i Ftohtë et Lungomare à Vlora

Hôtels disponibles à la vente

Une gamme d'autres actifs immobiliers avec un fort potentiel d'investissement

Nous sommes actuellement en train de construire une équipe professionnelle composée d'agents immobiliers expérimentés avec des ventes solides et des connaissances juridiques, visant à fournir un service de haute qualité et des relations client à long terme.

Bien qu'Elona Properties 17 en soit à ses débuts, l'entreprise ne cesse de croître grâce à une stratégie fondée sur le professionnalisme, l'intégrité et le strict respect des normes juridiques.

Avant de fonder l'entreprise, le fondateur a acquis une expérience précieuse pendant deux ans avec Century 21 Marina, une partie du réseau mondial Century 21 en Albanie.

Notre objectif est d'accroître notre présence à l'échelle internationale, d'établir un vaste réseau de contacts et de négociations par le biais de plateformes mondiales et d'améliorer continuellement notre expertise en participant à des programmes de formation professionnelle à l'étranger.