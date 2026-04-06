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Elona Properties 17

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2026
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À propos de l'agence

Elona Properties 17 est une société immobilière établie en février 2026 à Vlora, en Albanie, qui est animée par une vision claire et un engagement ferme en faveur de l'excellence dans l'achat et la vente de biens immobiliers.

Opérant sur l'un des marchés immobiliers les plus dynamiques d'Albanie, notre entreprise bénéficie d'une diversité géographique unique de Vlora, offrant une gamme exceptionnelle d'opportunités incluant des propriétés balnéaires, des vues sur les montagnes, des emplacements riverains et des paysages ouverts. Cette diversité nous permet d'offrir des solutions sur mesure qui répondent à une grande variété de besoins des clients, que ce soit à des fins de logement ou d'investissement.

Elona Properties 17 fonctionne actuellement comme une partie intégrante d'un studio juridique, dirigé par un avocat agréé avec plus de 8 ans d'expérience professionnelle. Ce contexte juridique procure à nos clients un avantage important, en veillant à ce que chaque transaction soit traitée avec précision, transparence et conformité juridique complète. Nous apportons également une solide expertise dans les négociations immobilières, offrant aux clients des offres sûres et bien structurées.

Notre portefeuille comprend :

  • Appartements situés dans les zones très recherchées de Uji i Ftohtë et Lungomare à Vlora
  • Hôtels disponibles à la vente
  • Une gamme d'autres actifs immobiliers avec un fort potentiel d'investissement

Nous sommes actuellement en train de construire une équipe professionnelle composée d'agents immobiliers expérimentés avec des ventes solides et des connaissances juridiques, visant à fournir un service de haute qualité et des relations client à long terme.

Bien qu'Elona Properties 17 en soit à ses débuts, l'entreprise ne cesse de croître grâce à une stratégie fondée sur le professionnalisme, l'intégrité et le strict respect des normes juridiques.

Avant de fonder l'entreprise, le fondateur a acquis une expérience précieuse pendant deux ans avec Century 21 Marina, une partie du réseau mondial Century 21 en Albanie.

Notre objectif est d'accroître notre présence à l'échelle internationale, d'établir un vaste réseau de contacts et de négociations par le biais de plateformes mondiales et d'améliorer continuellement notre expertise en participant à des programmes de formation professionnelle à l'étranger.

Prestations de service

Où l'expertise juridique rencontre l'excellence immobilière

Nos services

Chez Elona Properties 17, nous fournissons une gamme complète de services immobiliers et juridiques, conçus pour assurer une expérience sûre, transparente et efficace pour chaque client:

• Ventes et acquisitions immobilières
Nous offrons des conseils professionnels dans l'achat et la vente de propriétés résidentielles, commerciales et d'investissement, en comparant soigneusement chaque client avec les opportunités les plus appropriées sur le marché Vlora.

• Soutien à la clientèle internationale
Nous nous spécialisons dans l'assistance aux acheteurs étrangers en fournissant des conseils complets tout au long du processus d'achat en Albanie, en assurant la clarté, la sécurité et le respect de la législation locale.

• Diligence légale et soutien aux transactions
Dirigé par un avocat qualifié, nous effectuons une vérification juridique approfondie de chaque propriété, en assurant des titres de propriété clairs, des documents appropriés et des transactions sans risque.

• Négociation de biens & Structuring
Nous représentons nos clients dans les négociations, en obtenant des conditions favorables et en structurant des accords qui sont à la fois juridiquement solides et financièrement avantageux.

• Marketing immobilier et exposition
Nous promouvons les propriétés grâce à des stratégies marketing ciblées et des plateformes internationales, maximisant la visibilité et reliant les vendeurs avec des acheteurs qualifiés dans le monde entier.

• Conseil en investissement
Nous fournissons des conseils stratégiques aux investisseurs qui cherchent des opportunités sur le marché immobilier en croissance de Vlora, y compris des appartements, des hôtels et des projets de développement.

• Évaluation des biens et analyse du marché
Notre équipe offre des évaluations de propriété précises et des perspectives de marché approfondies pour soutenir la prise de décisions éclairées.

• Documentation et transfert de propriété
Nous gérons toutes les procédures administratives et juridiques, assurant un transfert de propriété sans heurt et conforme.

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