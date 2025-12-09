Grinchenko Real Estate

À propos de l'agence

Notre agence immobilière n'offre que les propriétés que nous choisirions nous-mêmes ou recommanderions à nos proches. La confiance des clients est notre priorité absolue. Nous inspectons personnellement chaque propriété et décrivons honnêtement toutes ses caractéristiques, à la fois les avantages et les inconvénients possibles.

Nous travaillons en Albanie depuis longtemps et connaissons bien le pays, ses régions, ses spécificités, sa législation et ses caractéristiques immobilières. Nous ne prenons pas de propriétés avec des problèmes, des documents douteux, ou en mauvais état. Le principe est simple : une approche honnête est bénéfique pour tous.

Nous accompagnons nos clients à toutes les étapes — de la sélection et de l'achat à l'aide pour les réparations et la sélection de meubles. L'objectif est de recevoir les clés de la propriété qui vous convient et se sentent à l'aise en Albanie.

Pourquoi les clients nous choisissent :

plus de 70 propriétés disponibles;

plus de 100 clients satisfaits;

environ 3 000 abonnés;

99 % de commentaires positifs.

Notre travail ne porte pas sur des contrats ponctuels, mais sur des relations à long terme. La principale récompense est quand un client obtient une maison ou un appartement convenable et est satisfait du résultat.

Notre devise : « Ça paie d'être honnête ».