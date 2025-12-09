  1. Realting.com
Grinchenko Real Estate

Albania, Durrës, Rruga Taulantia/1, Hyrja 4, Apartament 30, me nr pasurie 27/292+4-30, zona kadastrale 8512, volumi 55, faqe 27
Type de compagnie
Agence immobilière
Année de création de l'entreprise
2022
Sur la plateforme
Moins d'un mois
Langues
English, Русский, Українська, Türkçe
À propos de l'agence

Notre agence immobilière n'offre que les propriétés que nous choisirions nous-mêmes ou recommanderions à nos proches. La confiance des clients est notre priorité absolue. Nous inspectons personnellement chaque propriété et décrivons honnêtement toutes ses caractéristiques, à la fois les avantages et les inconvénients possibles.

Nous travaillons en Albanie depuis longtemps et connaissons bien le pays, ses régions, ses spécificités, sa législation et ses caractéristiques immobilières. Nous ne prenons pas de propriétés avec des problèmes, des documents douteux, ou en mauvais état. Le principe est simple : une approche honnête est bénéfique pour tous.

Nous accompagnons nos clients à toutes les étapes — de la sélection et de l'achat à l'aide pour les réparations et la sélection de meubles. L'objectif est de recevoir les clés de la propriété qui vous convient et se sentent à l'aise en Albanie.

Pourquoi les clients nous choisissent :

plus de 70 propriétés disponibles;

plus de 100 clients satisfaits;

environ 3 000 abonnés;

99 % de commentaires positifs.

Notre travail ne porte pas sur des contrats ponctuels, mais sur des relations à long terme. La principale récompense est quand un client obtient une maison ou un appartement convenable et est satisfait du résultat.

Notre devise : « Ça paie d'être honnête ».

Prestations de service

Appartements en bord de mer et sélection de biens d'investissement

Soutien complet aux transactions juridiques

Assistance pour les comptes bancaires et la résidence

Visites d'investissement immobilier

Gestion des biens après achat

Nous travaillons uniquement avec des propriétés vérifiées et suivons une approche transparente et axée sur le client.

Temps de travail
Fermé maintenant
Actuellement dans l'entreprise: 04:13
(UTC+1:00, Europe/Tirane)
Lundi
09:00 - 18:00
Mardi
09:00 - 18:00
Mercredi
09:00 - 18:00
Jeudi
09:00 - 18:00
Vendredi
09:00 - 18:00
Samedi
Jour de congé
Dimanche
Jour de congé
Nos agents en Albanie
Evgueni Che
Evgueni Che
17 propriétés
