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Villas en venta en Yemen

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Villa 8 habitaciones en Ahwar District, Yemen
Villa 8 habitaciones
Ahwar District, Yemen
Habitaciones 8
Área 507 m²
Número de plantas 3
Características especiales de la propiedad: El chalet fue construido en 2020 con tecnicas de…
$3,95M
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