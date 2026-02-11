Mostrar las propiedades en el mapa Mostrar las propiedades como una lista
  1. Realting.com
  2. Vietnam
  3. Phú Quốc
  4. Residencial
  5. Estudio

Estudios en venta en Phu Quoc, Vietnam

Estudio Borrar
Eliminar
1 propiedad total found
Estudio 1 habitación en Phu Quoc, Vietnam
Estudio 1 habitación
Phu Quoc, Vietnam
Habitaciones 1
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 32 m²
Piso 7/11
🏝️ CASA EN VIETNAM: INVERSIONES CON INGRESOS Y RESALE POTENTIALDescripción:Te ayudaré a comp…
Precio en demanda
Dejar una solicitud
Realting.com
Ir

Parámetros de las propiedades en Phu Quoc, Vietnam

Baratos
De lujo
Realting.com
Ir