Mostrar las propiedades en el mapa Mostrar las propiedades como una lista
  1. Realting.com
  2. Vietnam
  3. Phú Quốc
  4. Residencial

Propiedades residenciales en venta en Phu Quoc, Vietnam

2 propiedades total found
Apartamento 2 habitaciones en Phu Quoc, Vietnam
Apartamento 2 habitaciones
Phu Quoc, Vietnam
Habitaciones 2
Área 44 m²
Compra una propiedad de inversión junto al mar en Vietnam Compra un apartamento en la isla …
Precio en demanda
Dejar una solicitud
Apartamento en Phu Quoc, Vietnam
Apartamento
Phu Quoc, Vietnam
Comprar un apartamento paradisíaco en Phu Quoc, VIETNAMPropiedad de inversión para alquiler …
Precio en demanda
Dejar una solicitud
Realting.com
Ir

Parámetros de las propiedades en Phu Quoc, Vietnam

Baratos
De lujo
Realting.com
Ir