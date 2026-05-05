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Apartamentos con Terraza en venta en Phu Quoc, Vietnam

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1 habitación
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Apartamento 1 habitación en Phu Quoc, Vietnam
Apartamento 1 habitación
Phu Quoc, Vietnam
Habitaciones 1
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 28 m²
Piso 15
Vietnam ha invertido $17 mil millones para convertir la isla en una alternativa ideal a Bali…
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Parámetros de las propiedades en Phu Quoc, Vietnam

con Piscina
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