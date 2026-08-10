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Propiedades residenciales en venta en Nha Trang, Vietnam

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apartamentos
8
8 propiedades total found
Estudio 1 habitación en Nha Trang, Vietnam
Estudio 1 habitación
Nha Trang, Vietnam
Habitaciones 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 26 m²
Piso 28/30
La única oferta en uno de los resorts más populares en VietnamApartamento - estudio en insta…
$59,400
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Apartamento 2 habitaciones en Nha Trang, Vietnam
Apartamento 2 habitaciones
Nha Trang, Vietnam
Habitaciones 2
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 56 m²
Piso 2/29
La única oferta en uno de los resorts más populares en VietnamApartamento - estudio en insta…
$151,600
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Estudio en Nha Trang, Vietnam
Estudio
Nha Trang, Vietnam
Área 26 m²
Comprar propiedad de inversión rentable en Vietnam directamente del desarrollador.Nha Trang …
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LDV InvestLDV Invest
Apartamento 2 habitaciones en Nha Trang, Vietnam
Apartamento 2 habitaciones
Nha Trang, Vietnam
Habitaciones 2
Área 56 m²
Compre una propiedad de inversión rentable en Vietnam directamente del promotor. Nha Tran…
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Estudio 1 habitacion en Nha Trang, Vietnam
Estudio 1 habitacion
Nha Trang, Vietnam
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 28 m²
Piso 12/30
$70,000
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Estudio en Nha Trang, Vietnam
Estudio
Nha Trang, Vietnam
Área 26 m²
🏝️ APARTMENT IN NHA TRANG BY THE SEA: INVESTMENT " RENTAL FOR RUSSIANSDescripción:Te ayudaré…
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Estudio 1 habitación en Nha Trang, Vietnam
Estudio 1 habitación
Nha Trang, Vietnam
Habitaciones 1
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 27 m²
Piso 21/30
27 m2 Sea-View Studio, 21st Floor, Nha Trang, Vietnam — una unidad compacta muy líquida en l…
$95,156
VAT
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Apartamento 1 habitación en Nha Trang, Vietnam
Apartamento 1 habitación
Nha Trang, Vietnam
Habitaciones 1
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 28 m²
Piso 3/30
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Parámetros de las propiedades en Nha Trang, Vietnam

con Vistas al mar
con Piscina
Baratos
De lujo
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