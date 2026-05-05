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Locales comerciales en venta en Bronx County, Estados Unidos

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Propiedad comercial 85 m² en Nueva York, Estados Unidos
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Nueva York, Estados Unidos
Área 85 m²
Bonita oficina a menos de un minuto a pie del ayuntamiento de Fuengirola. Buena posición, el…
$292,983
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Oficina 328 m² en Nueva York, Estados Unidos
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Nueva York, Estados Unidos
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 3
Área 328 m²
Alquiler o venta local grande distribuido en 328 metros todo en una sola planta. Zona inmejo…
$469,479
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Edificio rentable 324 m² en Nueva York, Estados Unidos
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Nueva York, Estados Unidos
Área 324 m²
¡Oportunidad Única para inversores y desarrolladores inmobiliarios! Presentamos un proyecto…
$576,553
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