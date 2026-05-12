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Apartamentos en venta en Polk County, Estados Unidos

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Haines City
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12 propiedades total found
Apartamento 3 habitaciones en Haines City, Estados Unidos
TOP TOP
Apartamento 3 habitaciones
Haines City, Estados Unidos
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 162 m²
Esta casa de pueblo bien diseñada de 3 dormitorios, 2,5 baño ofrece 1.748 pies cuadrados de …
$289,000
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Apartamento 5 habitaciones en Haines City, Estados Unidos
Apartamento 5 habitaciones
Haines City, Estados Unidos
Dormitorios 5
Nº de cuartos de baño 4
Área 331 m²
Fase III presenta la Colección Ejecutiva, la versión más anticipada en Balmoral Resort, ofre…
$580,000
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Apartamento 6 habitaciones en Haines City, Estados Unidos
Apartamento 6 habitaciones
Haines City, Estados Unidos
Dormitorios 6
Nº de cuartos de baño 6
Área 347 m²
Fase III del Balmoral Resort presenta a la Colección Ejecutiva, una selección de 5-6 dormito…
$620,000
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Trustmont CapitalTrustmont Capital
Apartamento 6 habitaciones en Haines City, Estados Unidos
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Apartamento 2 habitaciones en Haines City, Estados Unidos
Apartamento 2 habitaciones
Haines City, Estados Unidos
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 97 m²
Esta casa adosada bien diseñada de 2 dormitorios, 2 baños, ofrece 1,407 pies cuadrados de es…
$265,000
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Apartamento 5 habitaciones en Haines City, Estados Unidos
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Melrose VillasMelrose Villas
Apartamento 2 habitaciones en Haines City, Estados Unidos
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Apartamento 3 habitaciones en Haines City, Estados Unidos
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Apartamento 6 habitaciones en Haines City, Estados Unidos
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Área 347 m²
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Apartamento 5 habitaciones en Haines City, Estados Unidos
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Área 331 m²
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Apartamento 3 habitaciones en Haines City, Estados Unidos
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Dormitorios 3
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Tipos de propiedades en Polk County

2 habitaciones
3 habitaciones

Parámetros de las propiedades en Polk County, Estados Unidos

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De lujo
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