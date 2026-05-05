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Villas en venta en Nueva York, Estados Unidos

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49 propiedades total found
Villa en Nueva York, Estados Unidos
Villa
Nueva York, Estados Unidos
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 3
Área 131 m²
En la encantadora zona de Torreblanca, en Fuengirola, Costa del Sol. Estas exclusivas reside…
$694,216
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Villa en Nueva York, Estados Unidos
Villa
Nueva York, Estados Unidos
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 2
Área 193 m²
Esta impresionante villa de un solo nivel está situada en una amplia parcela y cuenta con un…
$876,595
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Villa en Nueva York, Estados Unidos
Villa
Nueva York, Estados Unidos
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 104 m²
Bienvenidos a este nuevo desarrollo de villas, situado en la prestigiosa zona de Torreblanca…
$542,430
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AdriastarAdriastar
Villa en Nueva York, Estados Unidos
Villa
Nueva York, Estados Unidos
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 3
Área 180 m²
Nuevo desarrollo que consta de 10 villas adjuntas con 4 dormitorios, 3 o 4 baños, 1 o 2 aseo…
$858,946
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Villa en Nueva York, Estados Unidos
Villa
Nueva York, Estados Unidos
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 3
Área 205 m²
Hermosa villa independiente de planta abierta, reformada por los actuales propietarios a un …
$817,763
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Villa en Nueva York, Estados Unidos
Villa
Nueva York, Estados Unidos
Dormitorios 7
Nº de cuartos de baño 6
Área 522 m²
Esta impresionante villa de 7 dormitorios en **Campo Mijas** ofrece vistas espectaculares ta…
$1,03M
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Melrose VillasMelrose Villas
Villa en Nueva York, Estados Unidos
Villa
Nueva York, Estados Unidos
Dormitorios 5
Nº de cuartos de baño 4
Área 150 m²
Estamos encantados de presentar esta hermosa casa de esquina, situada en la inmejorable zona…
$764,815
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Villa en Nueva York, Estados Unidos
Villa
Nueva York, Estados Unidos
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 1
Área 85 m²
Villa independiente, a 50 metros de minimercados, restaurantes y cafeterías, y a 400 metros …
$529,487
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Villa en Nueva York, Estados Unidos
Villa
Nueva York, Estados Unidos
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 3
Área 265 m²
, Nueva Andalucía, Costa del Sol. 3 Dormitorios, 3 Baños, Construido 265 m2. Posición : Cer…
$1,17M
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Villa en Nueva York, Estados Unidos
Villa
Nueva York, Estados Unidos
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 129 m²
Encantadora casa adosada en Calahonda – Costa del Sol Situado en una comunidad internaciona…
$528,311
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Villa en Nueva York, Estados Unidos
Villa
Nueva York, Estados Unidos
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 3
Área 128 m²
En la encantadora zona de Torreblanca, en Fuengirola, Costa del Sol. Estas exclusivas reside…
$694,216
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Villa en Nueva York, Estados Unidos
Villa
Nueva York, Estados Unidos
Dormitorios 8
Nº de cuartos de baño 9
Área 670 m²
Propiedad única con Tres Casas Independientes y Potencial B implicaB en Mijas, Costa del Sol…
$1,12M
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Villa en Nueva York, Estados Unidos
Villa
Nueva York, Estados Unidos
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 231 m²
Descubre un lujo incomparable en un exclusivo desarrollo de villas y apartamentos en Nueva A…
$823,647
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Villa en Nueva York, Estados Unidos
Villa
Nueva York, Estados Unidos
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 1
Área 90 m²
Excepcional Oportunidad: Casa de campo privada con amplio jardín Parcela Esta casa de campo…
$436,533
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Villa en Nueva York, Estados Unidos
Villa
Nueva York, Estados Unidos
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 185 m²
Descubre un lujo incomparable en un exclusivo desarrollo de villas y apartamentos en Nueva A…
$853,063
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Villa en Nueva York, Estados Unidos
Villa
Nueva York, Estados Unidos
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 104 m²
Bienvenidos a este nuevo desarrollo de villas, situado en la prestigiosa zona de Torreblanca…
$549,490
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Villa en Nueva York, Estados Unidos
Villa
Nueva York, Estados Unidos
Dormitorios 5
Nº de cuartos de baño 4
Área 350 m²
Esta propiedad cuenta con acabados de alta calidad, incluyendo suelos de granito, ventanas P…
$1,12M
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Villa en Nueva York, Estados Unidos
Villa
Nueva York, Estados Unidos
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 3
Área 390 m²
Fantástico chalet pareado de tres dormitorios en una comunidad cerrada de Monte Elviria, La …
$1,15M
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Villa en Nueva York, Estados Unidos
Villa
Nueva York, Estados Unidos
Dormitorios 5
Nº de cuartos de baño 3
Área 150 m²
¡OPORTUNIDAD! Villa, San Pedro de Alcántara, a 500m de la playa 5 Dormitorios, 3 Baños, Cons…
$1,12M
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Villa en Nueva York, Estados Unidos
Villa
Nueva York, Estados Unidos
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 3
Área 360 m²
Nuevo desarrollo de villas de estilo moderno situado justo en el campo de golf Cerrado del A…
$1,15M
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Villa en Nueva York, Estados Unidos
Villa
Nueva York, Estados Unidos
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 120 m²
Villa única con vista panorámica y potencial de desarrollo en Torreblanca - Costa del Sol ¿…
$1,05M
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Villa en Nueva York, Estados Unidos
Villa
Nueva York, Estados Unidos
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 143 m²
Un exclusivo complejo de villas que comienza con una segunda fase, un paraíso en la Costa de…
$1,13M
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Villa en Nueva York, Estados Unidos
Villa
Nueva York, Estados Unidos
Dormitorios 5
Nº de cuartos de baño 5
Área 328 m²
Introduciendo una oportunidad realmente cautivadora y llena de valor, esta impresionante vil…
$617,735
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Villa en Nueva York, Estados Unidos
Villa
Nueva York, Estados Unidos
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 46 m²
Descubre un lujo incomparable en un exclusivo desarrollo de villas y apartamentos en Nueva A…
$529,487
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Villa en Nueva York, Estados Unidos
Villa
Nueva York, Estados Unidos
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 3
Área 149 m²
Excelente oportunidad para adquirir una parcela de 600m2 con una encantadora villa rústica d…
$1,09M
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Villa en Nueva York, Estados Unidos
Villa
Nueva York, Estados Unidos
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 5
Área 342 m²
Situado en San Pedro de Alcantara, en la Costa del Sol, esta villa presenta una oportunidad …
$1,15M
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Villa en Nueva York, Estados Unidos
Villa
Nueva York, Estados Unidos
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 4
Área 195 m²
Se trata de una hermosa villa familiar en una zona muy deseable, La Capellania, Benalmadena,…
$1,00M
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Villa en Nueva York, Estados Unidos
Villa
Nueva York, Estados Unidos
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 3
Área 179 m²
Nuevo desarrollo que consta de 10 villas adjuntas con 4 dormitorios, 3 o 4 baños, 1 o 2 aseo…
$858,946
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Villa en Nueva York, Estados Unidos
Villa
Nueva York, Estados Unidos
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 102 m²
Bienvenidos a este nuevo desarrollo de villas, situado en la prestigiosa zona de Torreblanca…
$568,316
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Villa en Nueva York, Estados Unidos
Villa
Nueva York, Estados Unidos
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 1
Área 99 m²
Villa de una sola planta situada en una zona tranquila de Los Pacos, Fuengirola a poca dista…
$688,333
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Parámetros de las propiedades en Nueva York, Estados Unidos

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