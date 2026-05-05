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Dúplex en venta en Nueva York, Estados Unidos

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Dúplex 2 habitaciones en Nueva York, Estados Unidos
Dúplex 2 habitaciones
Nueva York, Estados Unidos
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Maravilloso apartamento duplex de 2 dormitorios de 2019 con vistas al mar y a la montaña en …
$469,479
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Dúplex 2 habitaciones en Nueva York, Estados Unidos
Dúplex 2 habitaciones
Nueva York, Estados Unidos
Dormitorios 2
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FOR SALE: STUNNING DUPLEX APARTMENT with PANORAMIC VIEWS IN UPPER CALAHONDA – MIJAS Situado…
$351,815
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Dúplex 2 habitaciones en Nueva York, Estados Unidos
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Nueva York, Estados Unidos
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
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Casa de pueblo muy luminosa, totalmente reformada, con impresionantes vistas sobre el jardín…
$441,239
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AdriastarAdriastar
Dúplex 3 habitaciones en Nueva York, Estados Unidos
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Dúplex STUNNING en el hermoso complejo moderno de nueva construcción, situado en Elements, A…
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Dúplex 3 habitaciones en Nueva York, Estados Unidos
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Dúplex exclusivo con vistas panorámicas en Señorío de Aloha, Nueva Andalucía Descubre este …
$729,516
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Dúplex 3 habitaciones en Nueva York, Estados Unidos
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Nueva York, Estados Unidos
Dormitorios 3
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Apartamento dúplex con 3 dormitorios y 3 baños y una gran terraza. 136 m2. Muy espacioso. Ve…
$500,071
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