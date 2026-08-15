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Propiedades residenciales en venta en Míchigan, Estados Unidos

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Detroit
6
6 propiedades total found
Casa 3 habitaciones en Detroit, Estados Unidos
Casa 3 habitaciones
Detroit, Estados Unidos
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 1
Invierta en Detroit (EE. UU.) Casa 3 camas 1 baño - precio $ 82000 - alquiler -> mensual:…
$82,000
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Casa 4 habitaciones en Detroit, Estados Unidos
Casa 4 habitaciones
Detroit, Estados Unidos
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 1
Área 90 m²
Número de plantas 1
Invierta en Detroit (EE. UU.) Casa 3 Camas 1 Baño - Precio $ 72000 - Alquiler -> Mensual: $ …
$72,000
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Casa 4 habitaciones en Detroit, Estados Unidos
Casa 4 habitaciones
Detroit, Estados Unidos
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 1
Invierta en Detroit (EE. UU.) Casa 4 Camas 1 Baño - Precio $ 78000 - Alquiler -> Mensual: $ …
$78,000
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Casa 2 habitaciones en Detroit, Estados Unidos
Casa 2 habitaciones
Detroit, Estados Unidos
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 1
Área 66 m²
Elija invertir en Detroit Entre las inversiones inmobiliarias más rentables y seguras en los…
$91,000
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Casa 3 habitaciones en Detroit, Estados Unidos
Casa 3 habitaciones
Detroit, Estados Unidos
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 1
Área 170 m²
Elige invertir en Detroit Una inversión inmobiliaria estable y de alto rendimiento en lo…
$140,000
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Casa 3 habitaciones en Detroit, Estados Unidos
Casa 3 habitaciones
Detroit, Estados Unidos
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 1
Área 95 m²
Elige invertir en DetroitEntre las inversiones inmobiliarias más rentables y seguras en los …
$91,000
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