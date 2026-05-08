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Arrendamiento a largo plazo oficinas en Condado de Miami-Dade, Estados Unidos

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Miami
20
Oficina Borrar
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20 propiedades total found
Oficina 98 m² en Miami, Estados Unidos
Oficina 98 m²
Miami, Estados Unidos
Habitaciones 1
Área 98 m²
Para alquiler – espacio de oficina totalmente amueblado con una superficie de 98m2, situado …
$2,353
por mes
VAT
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Oficina 57 m² en Miami, Estados Unidos
Oficina 57 m²
Miami, Estados Unidos
Habitaciones 1
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 57 m²
Espacio comercial completamente nuevo, 57 m2 2 habitaciones 2 aseos 2 entradas Cocina Aire a…
$1,000
por mes
VAT
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Oficina 500 m² en Miami, Estados Unidos
Oficina 500 m²
Miami, Estados Unidos
Habitaciones 1
Área 500 m²
Un espacio de negocios excepcional de 500 m2 situado en Bulevar Svetog Petra Cetinjskog, jus…
$8,825
por mes
VAT
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Oficina 94 m² en Miami, Estados Unidos
Oficina 94 m²
Miami, Estados Unidos
Habitaciones 1
Área 94 m²
$1,765
por mes
VAT
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Oficina 36 m² en Miami, Estados Unidos
Oficina 36 m²
Miami, Estados Unidos
Habitaciones 1
Área 36 m²
36m2Ubicación: Nueva ciudad - KIPSCeiling altura es 4.40m - una galería se puede hacerPrecio…
$824
por mes
VAT
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Oficina 190 m² en Miami, Estados Unidos
Oficina 190 m²
Miami, Estados Unidos
Habitaciones 1
Nº de cuartos de baño 2
Área 190 m²
Un espacio comercial totalmente renovado y equipado de 190 m2 está disponible en alquiler, s…
$1,706
por mes
VAT
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Oficina 153 m² en Miami, Estados Unidos
Oficina 153 m²
Miami, Estados Unidos
Habitaciones 2
Área 153 m²
Un espacio de negocios premium situado en el complejo Master 88 en Stari Aerodrom, situado e…
$2,942
por mes
VAT
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Oficina 89 m² en Miami, Estados Unidos
Oficina 89 m²
Miami, Estados Unidos
Habitaciones 1
Área 89 m²
2 aseos2 Aire acondicionado4 cámaras4 plazas de aparcamiento Hay 2 ventanas que se pueden abrir
$1,059
por mes
VAT
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Oficina 95 m² en Miami, Estados Unidos
Oficina 95 m²
Miami, Estados Unidos
Habitaciones 1
Área 95 m²
Un apartamento renovado de 95 m2 está disponible en alquiler, situado en una excelente zona.…
$941
por mes
VAT
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Oficina 70 m² en Miami, Estados Unidos
Oficina 70 m²
Miami, Estados Unidos
Habitaciones 1
Área 70 m²
Descubra un espacio de oficina luminoso y funcional 70m2 ideal para una variedad de necesida…
$1,412
por mes
VAT
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Oficina en Miami, Estados Unidos
Oficina
Miami, Estados Unidos
Habitaciones 1
$471
por mes
VAT
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Oficina en Miami, Estados Unidos
Oficina
Miami, Estados Unidos
Habitaciones 1
Para más información, por favor póngase en contacto
$1
por mes
VAT
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Oficina 153 m² en Miami, Estados Unidos
Oficina 153 m²
Miami, Estados Unidos
Habitaciones 1
Área 153 m²
Situado en la zona comercial exclusiva del Master 88 en Stari Aerodrom, esta propiedad comer…
$2,942
por mes
VAT
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Oficina 120 m² en Miami, Estados Unidos
Oficina 120 m²
Miami, Estados Unidos
Habitaciones 1
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 1
Área 120 m²
$1,941
por mes
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Oficina 28 m² en Miami, Estados Unidos
Oficina 28 m²
Miami, Estados Unidos
Habitaciones 1
Área 28 m²
Para más información, póngase en contacto con nosotros
$471
por mes
VAT
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Oficina 50 m² en Miami, Estados Unidos
Oficina 50 m²
Miami, Estados Unidos
Habitaciones 1
Área 50 m²
dos espacios comerciales, uno de 50 m2 y el otro de 41 m2. Están al lado del otro y pueden c…
$12
por mes
VAT
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Oficina 57 m² en Miami, Estados Unidos
Oficina 57 m²
Miami, Estados Unidos
Habitaciones 1
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 1
Área 57 m²
$1,177
por mes
VAT
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Oficina 75 m² en Miami, Estados Unidos
Oficina 75 m²
Miami, Estados Unidos
Habitaciones 1
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 75 m²
$1,000
por mes
VAT
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Oficina 130 m² en Miami, Estados Unidos
Oficina 130 m²
Miami, Estados Unidos
Habitaciones 1
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 130 m²
$1,765
por mes
VAT
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Oficina 45 m² en Miami, Estados Unidos
Oficina 45 m²
Miami, Estados Unidos
Habitaciones 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 45 m²
$1,412
por mes
VAT
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