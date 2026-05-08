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Casas del mar en Venta en Condado de Miami-Dade, Estados Unidos

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Miami
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8 propiedades total found
Villa en Miami, Estados Unidos
Villa
Miami, Estados Unidos
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 5
Esta villa de cuatro dormitorios se encuentra en Kalimanj, Tivat. Posición exacta entre Port…
$2,12M
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Villa en Miami, Estados Unidos
Villa
Miami, Estados Unidos
Dormitorios 5
Nº de cuartos de baño 7
Área 805 m²
Esta lujosa villa situada a 700 metros cuadrados en un bosque de pinos en una meseta de 70 m…
Precio en demanda
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Villa en Miami, Estados Unidos
Villa
Miami, Estados Unidos
Dormitorios 8
Nº de cuartos de baño 4
Área 424 m²
Una oportunidad única para poseer una propiedad boutique totalmente reformada en Tivat, Mont…
$1,15M
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AdriastarAdriastar
Villa en Miami, Estados Unidos
Villa
Miami, Estados Unidos
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 3
Área 150 m²
Esta belleza, situada en Ivanovici, Budva le da su propia paz del cielo a sólo 12 minutos de…
$647,151
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Villa en Miami, Estados Unidos
Villa
Miami, Estados Unidos
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 4
Área 300 m²
Esta pintoresca villa con piscina privada y SPAandWellness se encuentra en Krasici, un lugar…
$2,47M
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Casa 2 habitaciones en Miami, Estados Unidos
Casa 2 habitaciones
Miami, Estados Unidos
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 1
Área 168 m²
Una casa de dos plantas con vistas al mar está en venta en Marići, Tivat. Cada planta tiene …
$370,641
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Melrose VillasMelrose Villas
Villa en Miami, Estados Unidos
Villa
Miami, Estados Unidos
Dormitorios 7
Nº de cuartos de baño 8
Área 560 m²
Chalet en venta con vista panorámica al mar, 540m2 en Petrovac. Se encuentra en un barrio tr…
$1,18M
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Villa en Miami, Estados Unidos
Villa
Miami, Estados Unidos
Dormitorios 5
Nº de cuartos de baño 6
Una villa situada en Kalimanj, Tivat que le garantiza una vista panorámica de toda la bahía …
$2,59M
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