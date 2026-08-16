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Propiedades residenciales en venta en Condado de Miami-Dade, Estados Unidos

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Miami
132
140 propiedades total found
Dúplex 9 habitaciones en Miami, Estados Unidos
Dúplex 9 habitaciones
Miami, Estados Unidos
Habitaciones 9
Dormitorios 9
Nº de cuartos de baño 10
Área 10 864 m²
Número de plantas 1
Increíble oportunidad de poseer The Bayshore Ridge Estate, una nueva casa tropical moderna c…
$24,50M
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Apartamento 1 habitación en Miami, Estados Unidos
Apartamento 1 habitación
Miami, Estados Unidos
Habitaciones 1
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 45 m²
Una oportunidad excepcional para comprar un nuevo apartamento de una habitación premium en S…
$201,798
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Apartamento 1 habitación en Miami, Estados Unidos
Apartamento 1 habitación
Miami, Estados Unidos
Habitaciones 1
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 48 m²
El apartamento está situado en Tuška Put (Bulevar Stanka Radonjica no 41) Está situado en la…
$147,080
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It Is RealtyIt Is Realty
Apartamento 1 habitación en Miami, Estados Unidos
Apartamento 1 habitación
Miami, Estados Unidos
Habitaciones 1
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 44 m²
Apartamento de un dormitorio en venta – 44 m2 – Budva, Maslinjak, Montenegro Venta: Moderno …
$158,846
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Apartamento 1 habitación en Miami, Estados Unidos
Apartamento 1 habitación
Miami, Estados Unidos
Habitaciones 1
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 81 m²
Tivat, Porto Montenegro - Apartamento de un dormitorio en el edificio Baia, Residencias Rege…
$811,880
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Apartamento 1 habitación en Miami, Estados Unidos
Apartamento 1 habitación
Miami, Estados Unidos
Habitaciones 1
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 69 m²
Apartamento de dos habitaciones en el edificio Acton detrás de Voli en el barrio de la ciuda…
$252,977
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TekceTekce
Villa 1 habitación en Miami, Estados Unidos
Villa 1 habitación
Miami, Estados Unidos
Habitaciones 1
Dormitorios 5
Nº de cuartos de baño 5
Área 346 m²
$2,35M
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Villa 1 habitación en Miami, Estados Unidos
Villa 1 habitación
Miami, Estados Unidos
Habitaciones 1
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 3
Área 132 m²
Casa de piedra reconstruida de 1919 – Cerca de Budva, Kotor, Tivat y Playas Venta: Casa de p…
$400,057
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Apartamento 1 habitación en Miami, Estados Unidos
Apartamento 1 habitación
Miami, Estados Unidos
Habitaciones 1
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
$164,729
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Villa 1 habitación en Miami, Estados Unidos
Villa 1 habitación
Miami, Estados Unidos
Habitaciones 1
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Villa de 2 dormitorios de 264,46 m2 disponible fuera de plano en el nuevo desarrollo de Lust…
$2,95M
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Apartamento 3 habitaciones en Miami, Estados Unidos
Apartamento 3 habitaciones
Miami, Estados Unidos
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 3
Área 156 m²
Presentamos para alquilar por largo plazo un lujoso apartamento amueblado y moderno en Budva…
$2,589
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Apartamento 1 habitación en Miami, Estados Unidos
Apartamento 1 habitación
Miami, Estados Unidos
Habitaciones 1
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 2
Área 185 m²
Venta: Casa nueva en Ulcinj – Cerca de Copacabana Playa Una casa de nueva construcción en ve…
$247,094
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Apartamento 1 habitación en Miami, Estados Unidos
Apartamento 1 habitación
Miami, Estados Unidos
Habitaciones 1
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 53 m²
Este desarrollo contemporáneo combina lujo, funcionalidad y belleza natural, ofreciendo un e…
$148,256
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Estudio 1 habitación en Miami, Estados Unidos
Estudio 1 habitación
Miami, Estados Unidos
Habitaciones 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 25 m²
En venta, nuevo apartamento estudio amueblado, 25m2, en el sexto piso de un edificio de 9 pi…
$114,134
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Apartamento 1 habitación en Miami, Estados Unidos
Apartamento 1 habitación
Miami, Estados Unidos
Habitaciones 1
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 50 m²
Situado en el prestigioso Kings Park Residence (antiguo Hotel Nikić), este apartamento de un…
$180,769
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Apartamento 1 habitación en Miami, Estados Unidos
Apartamento 1 habitación
Miami, Estados Unidos
Habitaciones 1
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 1
Área 50 m²
Apartamento de 2 dormitorios – Zabjelo, Podgorica – 50 m2 – 700 €/mes 📍 Ubicación Situado en…
$824
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Apartamento 1 habitación en Miami, Estados Unidos
Apartamento 1 habitación
Miami, Estados Unidos
Habitaciones 1
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 3
FOR SALE – Amplia casa de 3 dormitorios cerca del centro de la ciudad – Cetinje Situado en u…
$308,868
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Apartamento 1 habitación en Miami, Estados Unidos
Apartamento 1 habitación
Miami, Estados Unidos
Habitaciones 1
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 42 m²
Venta apartamento de una habitación en Becici 400 metros de la playa detrás de la tienda Ide…
$164,729
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Apartamento 1 habitación en Miami, Estados Unidos
Apartamento 1 habitación
Miami, Estados Unidos
Habitaciones 1
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 48 m²
Apartamento de 1 dormitorio en venta en Ulcinj. El apartamento se encuentra a 3 km de la pla…
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Apartamento 1 habitación en Miami, Estados Unidos
Apartamento 1 habitación
Miami, Estados Unidos
Habitaciones 1
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 1
Apartamento de dos dormitorios de 87 m2, situado en uno de los pueblos más bellos de la Bahí…
$464,772
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Apartamento 1 habitación en Miami, Estados Unidos
Apartamento 1 habitación
Miami, Estados Unidos
Habitaciones 1
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
$458,889
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Villa 1 habitación en Miami, Estados Unidos
Villa 1 habitación
Miami, Estados Unidos
Habitaciones 1
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 2
Área 147 m²
SMART INICIO Construido a normas alemanas – Ubicación tranquila, todo dentro de Alcanzar Cas…
$467,125
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Estudio 1 habitación en Miami, Estados Unidos
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Miami, Estados Unidos
Habitaciones 1
Nº de cuartos de baño 1
Estudio apartamento Sveti Stefan 30m del mar. Vista al mar, tiene una entrada independiente,…
$92,954
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Apartamento 1 habitación en Miami, Estados Unidos
Apartamento 1 habitación
Miami, Estados Unidos
Habitaciones 1
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 85 m²
Un amplio apartamento familiar de 85m2, situado en la tercera planta, diseñado para una vivi…
$220,031
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Villa 1 habitación en Miami, Estados Unidos
Villa 1 habitación
Miami, Estados Unidos
Habitaciones 1
Área 240 m²
Situado en una de las partes más bellas del casco antiguo, esta auténtica propiedad de piedr…
$694,216
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Apartamento 1 habitación en Miami, Estados Unidos
Apartamento 1 habitación
Miami, Estados Unidos
Habitaciones 1
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 1
Área 81 m²
$260,625
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Apartamento 1 habitación en Miami, Estados Unidos
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Miami, Estados Unidos
Habitaciones 1
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 64 m²
Apartamento amueblado con estacionamiento en venta – Donja Lastva, Tivat Este apartamento to…
$294,160
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Apartamento 1 habitación en Miami, Estados Unidos
Apartamento 1 habitación
Miami, Estados Unidos
Habitaciones 1
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 68 m²
Venta es un apartamento de 2 dormitorios totalmente amueblado con una superficie total de 68…
$329,459
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Villa en Miami, Estados Unidos
Villa
Miami, Estados Unidos
Dormitorios 8
Nº de cuartos de baño 4
Área 424 m²
Una oportunidad única para poseer una propiedad boutique totalmente reformada en Tivat, Mont…
$1,51M
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Apartamento 1 habitación en Miami, Estados Unidos
Apartamento 1 habitación
Miami, Estados Unidos
Habitaciones 1
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 81 m²
Apartamento en venta en Mazina, Tivat – Vista Mar Situado en un edificio residencial más peq…
$270,627
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