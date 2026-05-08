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Apartamentos del mar en venta en Condado de Miami-Dade, Estados Unidos

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Miami
101
Apartamento Borrar
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5 propiedades total found
Apartamento 1 habitacion en Miami, Estados Unidos
Apartamento 1 habitacion
Miami, Estados Unidos
Dormitorios 1
Área 87 m²
Este magnífico apartamento se encuentra en un pequeño pueblo de pescadores cerca de Budva ll…
$305,926
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Apartamento 1 habitacion en Miami, Estados Unidos
Apartamento 1 habitacion
Miami, Estados Unidos
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 58 m²
Situado en el icónico complejo Tre Canne, justo en la primera línea de la playa, este lujoso…
$388,291
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Apartamento 3 habitaciones en Miami, Estados Unidos
Apartamento 3 habitaciones
Miami, Estados Unidos
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 75 m²
Este luminoso apartamento se encuentra en la primera planta del edificio y tiene una superfi…
$229,444
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AdriastarAdriastar
Apartamento 3 habitaciones en Miami, Estados Unidos
Apartamento 3 habitaciones
Miami, Estados Unidos
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 3
Área 230 m²
Le presentamos uno de un edificio residencial de lujo, que se encuentra en Donja Lastva, en …
$1,15M
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Apartamento 3 habitaciones en Miami, Estados Unidos
Apartamento 3 habitaciones
Miami, Estados Unidos
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 3
Área 156 m²
Presentamos para alquilar por largo plazo un lujoso apartamento amueblado y moderno en Budva…
$2,589
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Tipos de propiedades en Condado de Miami-Dade

condos
estudios
1 habitación
2 habitaciones
3 habitaciones

Parámetros de las propiedades en Condado de Miami-Dade, Estados Unidos

con Piscina
Baratos
De lujo
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