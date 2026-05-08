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Estudios en venta en Florida, Estados Unidos

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Miami
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5 propiedades total found
Estudio 1 habitación en Miami, Estados Unidos
Estudio 1 habitación
Miami, Estados Unidos
Habitaciones 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 25 m²
En venta, nuevo apartamento estudio amueblado, 25m2, en el sexto piso de un edificio de 9 pi…
$114,134
VAT
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Estudio 1 habitación en Miami, Estados Unidos
Estudio 1 habitación
Miami, Estados Unidos
Habitaciones 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 36 m²
Estado: Totalmente aprobado/legalizado • Estado: Usado una vez (como nuevo) • Extras: Vista …
$152,963
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Estudio 1 habitación en Miami, Estados Unidos
Estudio 1 habitación
Miami, Estados Unidos
Habitaciones 1
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 28 m²
Estudio Apartamento en un Complejo de Lujo – Combinando Confort, Diseño Moderno y un Estilo …
$8,42M
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CoexCoex
Estudio 1 habitación en Miami, Estados Unidos
Estudio 1 habitación
Miami, Estados Unidos
Habitaciones 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 30 m²
Estudio en la 5a planta, con vistas al Segredo (antiguo bosque). Incluye pasillo, baño, coci…
$114,134
VAT
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Estudio 1 habitación en Miami, Estados Unidos
Estudio 1 habitación
Miami, Estados Unidos
Habitaciones 1
Nº de cuartos de baño 1
Estudio apartamento Sveti Stefan 30m del mar. Vista al mar, tiene una entrada independiente,…
$92,954
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