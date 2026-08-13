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Propiedades residenciales en venta en California, Estados Unidos

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1 propiedad total found
Villa en San Diego, Estados Unidos
Villa
San Diego, Estados Unidos
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 7
Es un hogar único en el sur de California, y tardó 10 años en obtener permisos y construir.E…
$24,65M
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