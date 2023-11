Dubái, Emiratos Árabes Unidos

de €3,00M

Ríndete a: 2023

Royal BIP Real Estate Brokers se complace en presentar un apartamento de 4 dormitorios, ubicado en MBR City, conocido como The ORB Tower. ORB Tower by District One ofrece apartamentos mixtos frente al mar, con magníficas vistas de los alrededores y del majestuoso horizonte de la ciudad, las residencias cuantificarán toda su experiencia de vida. Servicios e instalaciones; 4 habitaciones 5 baños Sin amueblar BUA; 4,649 pies cuadrados Armario Oficina Cuarto de polvo Área de lavandería Lobby, Ascensor y Área de espera Vestirse Comedor y punto de venta minorista Gimnasio Área de juegos para niños Ocio y parque Restaurante y cafetería Área de barbacoa Piscina Supermercado y área de compras entorno verde Escuela e Instituto Salón comunitario Gimnasio Pista de correr, trotar y andar en bicicleta Ubicación cercana; Business Bay – 10 minutos Centro Financiero Internacional de Dubai – 15 minutos Dubai World Trade Center – 15 minutos Burj Al Arab – 20 minutos Aeropuerto Internacional de Dubai – 30 minutos Para más detalles y visualización, no dude en llamar al Sr. MOEEN AHMAD al Royal B I P Real Estate Brokers es una empresa líder especializada en el corretaje de propiedades residenciales y comerciales y ofrece soluciones ONE STOP a sus propietarios/propietarios e inversores para lograr los resultados de sus deseos. Siempre estamos ahí para ayudar a nuestros clientes en todos los aspectos de la búsqueda y finalización de transacciones de ventas de propiedades residenciales y comerciales, edificios y parcelas con conocimiento actualizado del mercado inmobiliario y las leyes de los EAU. Royal B I P Real Estate Brokers está registrado en la Autoridad Reguladora de Bienes Raíces ( RERA ) No. 28284