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Apartamentos del mar en venta en Mezitli, Turquía

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1 habitación
168
2 habitaciones
157
3 habitaciones
36
4 habitaciones
12
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49 propiedades total found
Apartamento 3 habitaciones en Mezitli, Turquía
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Apartamento 3 habitaciones
Mezitli, Turquía
Habitaciones 3
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 100 m²
Piso 6/14
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$171,023
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Vendedor particular
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English
Apartamento 2 habitaciones en Mezitli, Turquía
Apartamento 2 habitaciones
Mezitli, Turquía
Habitaciones 2
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 60 m²
Número de plantas 14
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$63,474
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Apartamento 3 habitaciones en Mezitli, Turquía
Apartamento 3 habitaciones
Mezitli, Turquía
Habitaciones 3
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 107 m²
Número de plantas 13
Apartamentos a estrenar a poca distancia de la playa en Mersin Tece Estos apartamentos de nu…
$151,925
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DD CO DEDD CO DE
Apartamento 3 habitaciones en Mezitli, Turquía
Apartamento 3 habitaciones
Mezitli, Turquía
Habitaciones 3
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 1
Área 74 m²
Número de plantas 13
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$85,560
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Apartamento 4 habitaciones en Mezitli, Turquía
Apartamento 4 habitaciones
Mezitli, Turquía
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 142 m²
Número de plantas 13
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$186,985
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Apartamento 2 habitaciones en Mezitli, Turquía
Apartamento 2 habitaciones
Mezitli, Turquía
Habitaciones 2
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 55 m²
Número de plantas 6
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$55,422
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TekceTekce
Apartamento 2 habitaciones en Mezitli, Turquía
Apartamento 2 habitaciones
Mezitli, Turquía
Habitaciones 2
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 60 m²
Número de plantas 14
Apartamentos con vistas al mar en Mersin a poca distancia de la playa Estos apartamentos se …
$97,130
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Apartamento 6 habitaciones en Mezitli, Turquía
Apartamento 6 habitaciones
Mezitli, Turquía
Habitaciones 6
Dormitorios 5
Nº de cuartos de baño 3
Área 245 m²
Piso 14/18
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$462,048
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Apartamento 2 habitaciones en Mezitli, Turquía
Apartamento 2 habitaciones
Mezitli, Turquía
Habitaciones 2
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 82 m²
Número de plantas 10
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$83,710
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Apartamento 2 habitaciones en Mezitli, Turquía
Apartamento 2 habitaciones
Mezitli, Turquía
Habitaciones 2
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 81 m²
Número de plantas 14
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Apartamento 2 habitaciones en Mezitli, Turquía
Apartamento 2 habitaciones
Mezitli, Turquía
Habitaciones 2
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 45 m²
Número de plantas 14
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$78,552
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Apartamento 3 habitaciones en Mezitli, Turquía
Apartamento 3 habitaciones
Mezitli, Turquía
Habitaciones 3
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 1
Área 95 m²
Número de plantas 14
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$138,488
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Apartamento 3 habitaciones en Mezitli, Turquía
Apartamento 3 habitaciones
Mezitli, Turquía
Habitaciones 3
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 1
Área 75 m²
Número de plantas 14
Pisos que Ofrecen una Oportunidad de Inversión en un Proyecto con Comodidades en Mezitli Mer…
$118,450
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Apartamento 2 habitaciones en Mezitli, Turquía
Apartamento 2 habitaciones
Mezitli, Turquía
Habitaciones 2
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 45 m²
Número de plantas 14
Pisos que Ofrecen una Oportunidad de Inversión en un Proyecto con Comodidades en Mezitli Mer…
$87,958
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Apartamento 2 habitaciones en Mezitli, Turquía
Apartamento 2 habitaciones
Mezitli, Turquía
Habitaciones 2
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 57 m²
Número de plantas 12
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Apartamento 3 habitaciones en Mezitli, Turquía
Apartamento 3 habitaciones
Mezitli, Turquía
Habitaciones 3
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 86 m²
Número de plantas 9
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$116,262
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Apartamento 3 habitaciones en Mezitli, Turquía
Apartamento 3 habitaciones
Mezitli, Turquía
Habitaciones 3
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 120 m²
Número de plantas 13
Nuevos apartamentos en venta en valiosa ubicación en Mersin Mezitli Nuevos apartamentos en …
$139,772
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Apartamento 4 habitaciones en Mezitli, Turquía
Apartamento 4 habitaciones
Mezitli, Turquía
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 1
Área 118 m²
Número de plantas 15
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Apartamento 1 habitación en Mezitli, Turquía
Apartamento 1 habitación
Mezitli, Turquía
Habitaciones 1
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 62 m²
Esmeralda Premium es un nuevo complejo residencial en la zona más cómoda de Salt, la ciudad …
$88,125
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Agencia
DDA Real Estate
Idiomas hablados
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Apartamento 3 habitaciones en Mezitli, Turquía
Apartamento 3 habitaciones
Mezitli, Turquía
Habitaciones 3
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 1
Área 77 m²
Número de plantas 13
Apartamentos en un complejo seguro con piscina en Tece Mezitli Mersin, la ciudad mediterráne…
$79,857
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Apartamento 3 habitaciones en Mezitli, Turquía
Apartamento 3 habitaciones
Mezitli, Turquía
Habitaciones 3
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 95 m²
Piso 1/14
Apartamentos con Vistas al Mar y a la Ciudad a un Paso de la Playa en Erdemli Tömük Los aseq…
$113,432
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Apartamento 2 habitaciones en Mezitli, Turquía
Apartamento 2 habitaciones
Mezitli, Turquía
Habitaciones 2
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 60 m²
Número de plantas 14
Pisos de Entrega Inmediata a Pie de Playa en Mersin Tece Los pisos en venta en Mersin Tece e…
$128,878
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Apartamento 4 habitaciones en Mezitli, Turquía
Apartamento 4 habitaciones
Mezitli, Turquía
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 99 m²
Piso 3/13
Inmuebles con Vistas al Mar y a la Ciudad en Tece Mezitli La inmobiliaria está situada en el…
$105,186
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Apartamento 3 habitaciones en Mezitli, Turquía
Apartamento 3 habitaciones
Mezitli, Turquía
Habitaciones 3
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 1
Área 90 m²
Piso 5/15
Elegantes apartamentos a solo 200 metros del mar en Mersin Mezitli Los apartamentos se encue…
$136,246
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Apartamento 3 habitaciones en Mezitli, Turquía
Apartamento 3 habitaciones
Mezitli, Turquía
Habitaciones 3
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 1
Área 110 m²
Número de plantas 10
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Apartamento 3 habitaciones en Mezitli, Turquía
Apartamento 3 habitaciones
Mezitli, Turquía
Habitaciones 3
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 1
Área 85 m²
Número de plantas 12
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$162,432
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Apartamento 3 habitaciones en Mezitli, Turquía
Apartamento 3 habitaciones
Mezitli, Turquía
Habitaciones 3
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 1
Área 90 m²
Piso 4/15
Nuevos Pisos a Poca Distancia de la Costa en Mezitli, Mersin Mersin, conocida por su clima m…
$136,705
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Apartamento 2 habitaciones en Mezitli, Turquía
Apartamento 2 habitaciones
Mezitli, Turquía
Habitaciones 2
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 72 m²
Número de plantas 13
Apartamentos a estrenar a poca distancia de la playa en Mersin Tece Estos apartamentos de nu…
$87,649
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Apartamento 2 habitaciones en Mezitli, Turquía
Apartamento 2 habitaciones
Mezitli, Turquía
Habitaciones 2
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 56 m²
Número de plantas 13
Apartamentos en un complejo seguro con piscina en Tece Mezitli Mersin, la ciudad mediterráne…
$56,710
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Apartamento 2 habitaciones en Mezitli, Turquía
Apartamento 2 habitaciones
Mezitli, Turquía
Habitaciones 2
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 60 m²
Número de plantas 15
Nuevos apartamentos de inversión a 200 metros del mar en Mersin Apartamentos en Mersin, Tece…
$158,269
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