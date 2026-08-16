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Apartamentos en la montaña en venta en Mezitli, Turquía

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1 habitación
168
2 habitaciones
157
3 habitaciones
36
4 habitaciones
12
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22 propiedades total found
Apartamento 4 habitaciones en Mezitli, Turquía
Apartamento 4 habitaciones
Mezitli, Turquía
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 140 m²
Número de plantas 14
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$138,905
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Apartamento 3 habitaciones en Mezitli, Turquía
Apartamento 3 habitaciones
Mezitli, Turquía
Habitaciones 3
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 107 m²
Número de plantas 13
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$151,925
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Apartamento 3 habitaciones en Mezitli, Turquía
Apartamento 3 habitaciones
Mezitli, Turquía
Habitaciones 3
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 125 m²
Piso 2/14
Apartamentos llave en mano en un complejo con parque acuático en Mersin Mersin es una de las…
$123,406
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International Property AlertsInternational Property Alerts
Apartamento 4 habitaciones en Mezitli, Turquía
Apartamento 4 habitaciones
Mezitli, Turquía
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 142 m²
Número de plantas 13
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$186,985
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Apartamento 2 habitaciones en Mezitli, Turquía
Apartamento 2 habitaciones
Mezitli, Turquía
Habitaciones 2
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 81 m²
Número de plantas 14
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$100,058
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Apartamento 2 habitaciones en Mezitli, Turquía
Apartamento 2 habitaciones
Mezitli, Turquía
Habitaciones 2
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 45 m²
Número de plantas 14
Apartamentos en Venta en un Complejo con una Oportunidad de Inversión Rentable en la Ubicaci…
$78,552
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LDV InvestLDV Invest
Apartamento 1 habitación en Mezitli, Turquía
Apartamento 1 habitación
Mezitli, Turquía
Habitaciones 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 32 m²
Piso 7/13
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$49,061
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Apartamento 4 habitaciones en Mezitli, Turquía
Apartamento 4 habitaciones
Mezitli, Turquía
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 99 m²
Piso 3/13
Inmuebles con Vistas al Mar y a la Ciudad en Tece Mezitli La inmobiliaria está situada en el…
$105,186
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Apartamento 2 habitaciones en Mezitli, Turquía
Apartamento 2 habitaciones
Mezitli, Turquía
Habitaciones 2
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 46 m²
Número de plantas 5
Nuevo Apartamentos en Venta a Poca Distancia a Pie de Todas las Comodidades Sociales en Mezi…
$145,038
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Apartamento 3 habitaciones en Mezitli, Turquía
Apartamento 3 habitaciones
Mezitli, Turquía
Habitaciones 3
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 1
Área 75 m²
Número de plantas 5
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$208,855
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Apartamento 2 habitaciones en Mezitli, Turquía
Apartamento 2 habitaciones
Mezitli, Turquía
Habitaciones 2
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 72 m²
Número de plantas 13
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$87,649
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Apartamento 3 habitaciones en Mezitli, Turquía
Apartamento 3 habitaciones
Mezitli, Turquía
Habitaciones 3
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 64 m²
Número de plantas 14
Apartamentos de inversión a pasos del mar en Mersin Mezitli Mersin es uno de los centros com…
$115,183
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Apartamento 3 habitaciones en Mezitli, Turquía
Apartamento 3 habitaciones
Mezitli, Turquía
Habitaciones 3
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 75 m²
Número de plantas 14
Apartamentos en Venta en un Complejo con una Oportunidad de Inversión Rentable en la Ubicaci…
$119,018
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Apartamento 3 habitaciones en Mezitli, Turquía
Apartamento 3 habitaciones
Mezitli, Turquía
Habitaciones 3
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 1
Área 95 m²
Número de plantas 14
Apartamentos elegantes con amplias instalaciones sociales en Mersin Yenişehir Mersin llama l…
$166,103
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Apartamento 5 habitaciones en Mezitli, Turquía
Apartamento 5 habitaciones
Mezitli, Turquía
Habitaciones 5
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 3
Área 230 m²
Piso 1/20
ILKEM PACÍFICO CONSCIENTE DE CONSTRUCCIÓN & ndash; DICIEMBRE 2023 País: Turquía Provincia: M…
$230,000
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Apartamento 3 habitaciones en Mezitli, Turquía
Apartamento 3 habitaciones
Mezitli, Turquía
Habitaciones 3
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 1
Área 120 m²
Piso 5/5
Welcome to the world of comfort and freedom, just a step from the coastal harmony! We pre…
$82,520
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Apartamento 4 habitaciones en Mezitli, Turquía
Apartamento 4 habitaciones
Mezitli, Turquía
Habitaciones 4
Nº de cuartos de baño 2
Área 120 m²
Piso 3/10
PISO 3+1 con cocina independiente, 2 baños, 119 m2 brutos, 105 netos con muebles y electrodo…
$91,117
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Apartamento 6 habitaciones en Mezitli, Turquía
Apartamento 6 habitaciones
Mezitli, Turquía
Habitaciones 6
Dormitorios 5
Nº de cuartos de baño 4
Área 245 m²
Piso 1/18
NUEVO PROYECTO por ILKEM YAPI - LCD ILKEM DİAMOND ? ▪ Ľ Dirección: Turquía, Mersin, Mezitli …
$230,000
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Apartamento 2 habitaciones en Mezitli, Turquía
Apartamento 2 habitaciones
Mezitli, Turquía
Habitaciones 2
Nº de cuartos de baño 1
Área 58 m²
Piso 5/15
New building in Mersin, Mesitli premium class two blocks per 15 floors apartments 1+1 an…
$69,349
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Apartamento 3 habitaciones en Mezitli, Turquía
Apartamento 3 habitaciones
Mezitli, Turquía
Habitaciones 3
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 1
Área 70 m²
Número de plantas 14
Located in the city of Mersin, rn Mazetli, microdistrict. Tedge Apartments with layouts 1+1…
$82,367
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Apartamento 3 habitaciones en Mezitli, Turquía
Apartamento 3 habitaciones
Mezitli, Turquía
Habitaciones 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 155 m²
Piso 5/10
$168,245
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Apartamento 3 habitaciones en Mezitli, Turquía
Apartamento 3 habitaciones
Mezitli, Turquía
Habitaciones 3
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 1
Área 75 m²
Número de plantas 14
New complex in Mersin, Mezitli Located 900 meters from the sea Apartments 2 + 1 Two block…
$74,347
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