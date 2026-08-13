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Estudios con piscina en venta en Provincia de Mersin, Turquía

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Erdemli
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Akdeniz
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1 propiedad total found
Estudio 1 habitación en Región del Mediterráneo, Turquía
Estudio 1 habitación
Región del Mediterráneo, Turquía
Habitaciones 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 43 m²
Piso 7/11
Estudio en un acabado limpio de 43 metros cuadrados en el séptimo piso en un complejo termin…
$49,625
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Parámetros de las propiedades en Provincia de Mersin, Turquía

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