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Casas del mar en Venta en Kemer, Turquía

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1 propiedad total found
Villa 5 habitaciones en Kemer, Turquía
Villa 5 habitaciones
Kemer, Turquía
Habitaciones 5
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 4
Área 280 m²
Número de plantas 2
Villas Cerca de los Servicios Diarios en Tekirova, Kemer Las villas se encuentran en Tekirov…
$1,26M
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