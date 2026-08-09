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Apartamentos en la montaña en venta en Fethiye, Turquía

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1 habitación
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Apartamento 3 habitaciones en Fethiye, Turquía
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Apartamento 3 habitaciones
Fethiye, Turquía
Habitaciones 3
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 130 m²
Piso 2/4
En tiempos antiguos, Fethiye era conocido como Telmessos, la "tierra de las luces". Sin duda…
$286,170
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INEST HOMES
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Ático Ático 4 habitaciones en Fethiye, Turquía
Ático Ático 4 habitaciones
Fethiye, Turquía
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 130 m²
Número de plantas 2
Apartamentos de diseño moderno en una ubicación céntrica en Hisarönü, Fethiye Fethiye, situa…
$329,450
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Ático Ático 6 habitaciones en Fethiye, Turquía
Ático Ático 6 habitaciones
Fethiye, Turquía
Habitaciones 6
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 4
Área 400 m²
Aquí hay una rara combinación que es difícil de encontrar en un objeto: el mar ante tus ojos…
$1,49M
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INEST HOMES
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Apartamento 2 habitaciones en Fethiye, Turquía
Apartamento 2 habitaciones
Fethiye, Turquía
Habitaciones 2
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 70 m²
Piso 1/3
Imagínese: el mar está a sólo 280 metros de distancia, caminatas por la famosa playa de Chal…
$342,999
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INEST HOMES
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Apartamento 2 habitaciones en Fethiye, Turquía
Apartamento 2 habitaciones
Fethiye, Turquía
Habitaciones 2
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 55 m²
Piso 1/3
Sale of 1+1 apartment in Fethiye, New complex in ChalyshOur residential complex is ideal for…
$195,107
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Apartamento 4 habitaciones en Fethiye, Turquía
Apartamento 4 habitaciones
Fethiye, Turquía
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Área 180 m²
Número de plantas 3
Complejo residencial – Fethiye, Mugla, Turquía
$545,380
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Apartamento 4 habitaciones en Fethiye, Turquía
Apartamento 4 habitaciones
Fethiye, Turquía
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Área 180 m²
Número de plantas 3
Complejo residencial – Fethiye, Mugla, Turquía
$1,76M
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