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Bungalow en venta en Aegean Region, Turquía

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Bungalow Bungalow 4 habitaciones en Seydikemer, Turquía
Bungalow Bungalow 4 habitaciones
Seydikemer, Turquía
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 3
Área 145 m²
Número de plantas 1
Amplias villas de 3 dormitorios con jardín privado en Muğla Seydikemer es un distrito de la …
$360,705
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Bungalow Bungalow 4 habitaciones en Aegean Region, Turquía
Bungalow Bungalow 4 habitaciones
Aegean Region, Turquía
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 3
Área 180 m²
Número de plantas 1
Villa moderna de lujo de 3 dormitorios con jardín privado y piscina en venta directamente de…
$250,000
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Parámetros de las propiedades en Aegean Region, Turquía

con Garaje
con Vista a la montaña
Baratos
De lujo
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