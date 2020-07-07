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Complejo residencial Proekt - Storona morya Ostrov Phuket Tailand

Phuket City Municipality, Tailandia
de
$278,000
;
19
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ID: 3882
ID de nuevo edificio en Realting
Última actualización: 29/6/26

Localización

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  • País
    Tailandia
  • Región / estado
    Provincia de Phuket
  • Barrio
    Mueang Phuket
  • Ciudad
    Phuket City Municipality

Características del objeto

Detalles de la propiedad

  • Clase
    Clase
    Clase Premium
  • Año de construcción
    Año de construcción
    2024
  • Opciones de acabado
    Opciones de acabado
    Con acabado
  • Número de plantas
    Número de plantas
    5

Sobre el complejo

ESTADO REAL PREMIAL EN EL MISMO ÁREA ELITE DE LA ISLA - LAGUNA TOTAL 5 CORPUSAS. 5to TÍTULO SEPARADO EN VIVO - AL MAR

❖ Fecha de construcción 2do trimestre de 2024.

❖ La distancia al mar es de 200 metros hasta la playa de Bangtao. 

❖ Ingresos proyectados: al menos 7% anual. 

A un precio de apartamento de 278K $, el ingreso anual será de 19K $.

❖ Formulario de propiedad: su opción de propiedad / arrendamiento.

❖ Instalación hasta 7,5 años. 

En este caso, será posible vivir o alquilar un apartamento desde el momento en que la instalación se ponga en funcionamiento. 

❖ Transacción remota posible

❖ Posible pago de critolutolut

❖ Aumento anual de costos para bienes inmuebles en la isla = 3-10% ( debido a la escasez de tierras y restricciones de construcción )

❖ Inflación en Tailandia - menos del 1%

❖ Resort popular de clase mundial durante todo el año, aquí la demanda de alquiler siempre ha excedido la oferta.

❖ Al comprar bienes inmuebles con un valor total de 350K $, ayudamos a solicitar una visa de inversionista por un período de 5 años.

❖ Idealmente ubicado a pocos metros de la playa e incluye un área de playa separada desde donde los propietarios pueden disfrutar de las mejores vistas de la puesta de sol sobre las brillantes aguas del mar de Andamán

❖ En el techo de los cuatro edificios de baja altura hay un área común única donde los residentes del complejo pueden relajarse al aire libre entre los trópicos y aportar diversidad a su estilo de vida y ambiente despreocupado de vacaciones en la playa.

? Los apartamentos de una, dos o tres habitaciones en un complejo residencial son ideales para un estilo de vida moderno. Su área comienza desde 59 m ². El diseño de los apartamentos con dos y tres habitaciones le permite disfrutar de vistas panorámicas desde sus amplias terrazas tanto como sea posible. Gracias a la exclusiva terraza semiabierta, se proporciona espacio de vida adicional que se puede dejar abierto para expandir el balcón y disfrutar de la vida al aire libre, o esmaltado para aumentar el área del espacio interior. 

? Los propietarios pueden aprovechar una serie de opciones individuales para organizar un apartamento o elegir una opción completamente amueblada.

Infraestructura: 

❖ En el proyecto en sí, no es mucho:

En cada techo hay una piscina, lugares para deportes, parques infantiles. 

Pero Beachside y Seaside ( el nuevo quinto edificio ) debe considerarse como parte de la Laguna. Y aquí está el spa y el jardín de infantes, muchos restaurantes, tiendas y campos de golf y mucho más.

❖ 200 m hasta la playa de Bangtao 

❖ 30 minutos del aeropuerto internacional

? Debido a la presencia de transporte dentro del complejo, un banco con servicio de cambio de divisas; Clínica médica las 24 horas; una tienda, así como personal de mantenimiento que habla varios idiomas, Los residentes del complejo reciben todo el apoyo necesario para un estilo de vida completo y cómodo.

? La compañía ahora está registrada en la Bolsa de Valores de Tailandia desde 1993. Durante su existencia, ha ganado una autoridad seria en la industria como una compañía cuyos intereses en el campo de los hoteles y bienes raíces residenciales están estrechamente entrelazados. 

? Hasta la fecha, el desarrollador se ha establecido como el desarrollador más grande y famoso de Phuket y se ha ganado una reputación impecable en el desarrollo de hoteles y propiedades residenciales con énfasis en la calidad y la protección del medio ambiente. Su éxito continuo ha estado marcado por numerosos premios ambientales y turísticos a lo largo de los años.

Procedimiento para procesar una transacción:

Reserva ( depósito / depósito ) - 3K $

* El monto está incluido en el valor de la propiedad.

** Depósito no reembolsable 

Si no está en Tailandia, entonces el contrato y dentro de 15-20 días el servicio de mensajería se lo entregará personalmente. Recibirá 3 juegos que debe firmar y 2 de ellos enviar de vuelta. Según el contrato, el primer pago se realiza mediante transferencia a la cuenta tailandesa del desarrollador. Los pagos posteriores se realizan de acuerdo con el cronograma del contrato.

1er pago 20% ( menos la reserva ) - pagado dentro de los 30 días posteriores a la firma del contrato y la reserva

Otros 3 pagos del 10% cada 8 meses:

Segundo pago por el 25% de los trabajos de construcción ( 10% )

3er pago cuando se realiza el 50% de los trabajos de construcción ( 10% )

4to pago cuando se realiza el 75% de los trabajos de construcción ( 10% )

El resto: 50% después de la finalización de la construcción se puede tomar a plazos por un período de 5 años. 

* En este caso, puede vivir o alquilar un apartamento a partir de la fecha de puesta en servicio de la casa, recuperando parcial o totalmente los costos de pago.

** Tenga en cuenta que el calendario de pagos puede variar, ya que el proyecto puede estar en cualquier etapa de construcción al momento de su compra.

Además, pagó ( por separado después del pago del 100% ): Registro de propiedad:

Freehold - 6.3%

Arrendamiento - 1.1%

Instalación de agua y medidores de luz - 600 $

Pagos anuales:

Sirviendo áreas comunes - 50 THB por 1 m ²

Revisión: 50 THB por 1 m ²

? LA PROPUESTA DE VIDA O QUIERE SABER MÁS SOBRE PROSPECTOS Y OPORTUNIDADES PARA LA INVERSIÓN EN ELIMINACIÓN DE CUBRIR POR EL CURSO, RELACIONADO CON NOSOTROS

 

 

Instalaciones del complejo
Apartamentos
Área, m²
Precio por m², USD
Precio del apartamento, USD
Apartamentos 1 habitación
Área, m² 20.0 – 60.0
Precio por m², USD 5,283 – 15,850
Precio del apartamento, USD 317,000
Apartamentos 2 habitaciones
Área, m² 99.0
Precio por m², USD 7,737
Precio del apartamento, USD 766,000
Apartamentos 3 habitaciones
Área, m² 131.0
Precio por m², USD 8,565
Precio del apartamento, USD 1,12M

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Phuket City Municipality, Tailandia

Calculadora hipotecaria

Tipo de interés, %
Plazo del préstamo, años
Coste de la propiedad
Pago inicial, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Atención Ha cambiado el parámetro del coste de la vivienda a {{ differentPrice }}%. Esto afecta a la pertinencia de calcular los pagos mensuales de la propiedad actual. Devuélvelo
Tipo de interés
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Tipo de interés
Importe del préstamo
{{ mortgageAmount }} USD
Importe del préstamo
Fecha límite
{{ loanPeriodValue | pluralize("año", "años") }}
Fecha límite
Pago mensual
{{ paymentPerMonth }} USD
Pago mensual
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Tipo de propiedad
Área, m²
Coste, USD
Apartamentos 1 habitación
26.0 – 39.0
93,266 – 148,634
Apartamentos 2 habitaciones
60.0 – 61.0
195,415 – 237,458
Apartamentos 3 habitaciones
85.0 – 87.0
292,234 – 345,529
Agencia
Tumanov Group
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