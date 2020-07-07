Barrio residencial NUE Riverest Ratburana

Tailandia, Bangkok, distrito de Ratburana, río Chao Phraya

🏗 Condominio de alta altura, entrega: Diciembre 2025 (ya en 9 meses!)

🏷 Precio: desde $66,600 Silencio estudio, 1BR, 2BR

NUE Riverest Ratburana es uno de los proyectos más esperados de Bangkok. 8 edificios de altura (hasta 35 plantas) a orillas del río Chao Phraya con vistas directas al puente Rama IX y un panorama del centro de la ciudad.

✅ Por qué esta es una oferta única

Detalles de PreferenciasDiciembre 2025 — compra de viviendas preparadas sin riesgos Precio Mínimo costo de entrada - desde $66,600 Vista panorámica del río Chao Phraya y los edificios Rama IX BridgeSize8, hasta 35 plantas InfraestructuraMás de 40 áreas para vivir y recrear

🏢 COMPLEX

NUE Riverest Ratburana no es sólo una casa, sino una ciudad balnearia en el agua. Cada detalle es pensado para una vida cómoda, lujosa y activa.

Características:

8 torres residenciales

Pisos: hasta 35 plantas

Acceso directo al río Chao Phraya

Acristalamiento panorámico - vistas al agua y la ciudad

🌟 Infraestructura (¡más de 40 zonas!)

El complejo ha creado un entorno único para la vida, el trabajo y la recreación:

🎭 Muy bien.

Sky Theatre – un cine al aire libre con vistas al río

River Lounge - Sala de reuniones y relax

Sky Spa - Complejo de spa en las plantas superiores

Privada Onsen – Privadas japonesas Hot Springs

Infinity Pool – piscina con vistas al río sin fin

🏋️‍♂️ Deporte y salud

Gimnasio con vista panorámica del río

sauna

Zona de yoga

👨‍👩‍👧 PARA LA FAMILIA

Áreas de juego para niños

Salas familiares

💻 PARA LOS TRABAJOS

Coworking moderno

Salas de reuniones

🌿 Descansa.

Jardines y terrazas verdes

Paseos a pie

Zonas de barbacoa

✅Todo está incluido en la infraestructura del complejo – usted consigue un estilo de vida 5*.

📍 Ubicación - Ratborana (RATBURANA)

El complejo se encuentra en la pintoresca zona de Ratburan, a orillas del río Chao Phraya, con acceso conveniente al centro de Bangkok.

TRANSPORTE:

Acceso directo al río - comunicación en barco con el centro

Cerca de las vías principales

Al centro de la ciudad - [clarificar tiempo]

Infraestructura:

Tiendas, mercados

Escuelas, hospitales

Centros comerciales

🛋 Planificación

Tipo Plaza (oriente)Estudio de 24 a 28 m21 habitaciones (1BR) de 30 a 40 m22 habitaciones (2BR) de 50 a 65 m2

✅ Cada apartamento con ventanas panorámicas

✅ Pensamiento Europeo

✅ Acabado (en blanco / llave de mano)

💎 Inversión

Entrega después de 9 meses - riesgos mínimos, entrada rápida en el arrendamiento Los precios de $66,600 están por debajo del mercado para la prima del río 40+ Zonas de infraestructura – Alta demanda Chao Phraya Río es una ubicación líquida, especies que no serán construidas Tailandia - flujo turístico estable, renta 5-8% anual

💰 Condiciones de compra

Precio: desde $66,600 (dependiendo del suelo y la vista)

Instalación del desarrollador (se especifica individualmente)

100% de pago/mortificación para no residentes (hasta 70% en algunos bancos)

Apoyo jurídico completo de la transacción

Asistencia para abrir una cuenta bancaria tailandesa

Registro de propiedad (Libertad para extranjeros – hasta el 49% de cuota)

📩Escribe para chatear Avito o llama - Enviaré:

Lista actual de precios y planificación

Presentación del complejo y Tour 3D

Opiniones de vídeo de las vistas al suelo

Cálculo de instalación individual

Consulta sobre visados y permiso de residencia de Tailandia

