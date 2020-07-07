  1. Realting.com
Barrio residencial NUE Riverest Ratburana

Bangkok, Tailandia
de
$66,600
* El precio es referencial
según el tipo de cambio. 16/4/25
;
9
ID: 33894
ID de nuevo edificio en Realting
Última actualización: 23/2/26

Localización

  • País
    Tailandia
  • Ciudad
    Bangkok

Características del objeto

Detalles de la propiedad

  • Clase
    Clase
    Clase de confort
  • Tipo de realización de la nueva construcción
    Tipo de realización de la nueva construcción
    Ladrillo monolítico
  • Opciones de acabado
    Opciones de acabado
    Con acabado
  • Número de plantas
    Número de plantas
    37

Detalles del interior

Calefacción:

  • Calefacción individual

Detalles de seguridad:

  • Seguridad

Detalles del exterior

Características de aparcamiento:

  • Aparcamientos

Detalles del exterior:

  • Piscina
  • Gimnasio
  • Área vallada
  • Ascensor

Además

  • Empresa de gestión
  • Casa arrendada
  • Tour online
  • Transacción remota

Sobre el complejo

Transferir
Mostrar original
Русский Русский

Tailandia, Bangkok, distrito de Ratburana, río Chao Phraya
🏗 Condominio de alta altura, entrega: Diciembre 2025 (ya en 9 meses!)
🏷 Precio: desde $66,600

NUE Riverest Ratburana es uno de los proyectos más esperados de Bangkok. 8 edificios de altura (hasta 35 plantas) a orillas del río Chao Phraya con vistas directas al puente Rama IX y un panorama del centro de la ciudad.

✅ Por qué esta es una oferta única

Detalles de PreferenciasDiciembre 2025 — compra de viviendas preparadas sin riesgos Precio Mínimo costo de entrada - desde $66,600 Vista panorámica del río Chao Phraya y los edificios Rama IX BridgeSize8, hasta 35 plantas InfraestructuraMás de 40 áreas para vivir y recrear

🏢 COMPLEX

NUE Riverest Ratburana no es sólo una casa, sino una ciudad balnearia en el agua. Cada detalle es pensado para una vida cómoda, lujosa y activa.

Características:

  • 8 torres residenciales

  • Pisos: hasta 35 plantas

  • Acceso directo al río Chao Phraya

  • Acristalamiento panorámico - vistas al agua y la ciudad

🌟 Infraestructura (¡más de 40 zonas!)

El complejo ha creado un entorno único para la vida, el trabajo y la recreación:

🎭 Muy bien.

  • Sky Theatre – un cine al aire libre con vistas al río

  • River Lounge - Sala de reuniones y relax

  • Sky Spa - Complejo de spa en las plantas superiores

  • Privada Onsen – Privadas japonesas Hot Springs

  • Infinity Pool – piscina con vistas al río sin fin

🏋️‍♂️ Deporte y salud

  • Gimnasio con vista panorámica del río

  • sauna

  • Zona de yoga

👨‍👩‍👧 PARA LA FAMILIA

  • Áreas de juego para niños

  • Salas familiares

💻 PARA LOS TRABAJOS

  • Coworking moderno

  • Salas de reuniones

🌿 Descansa.

  • Jardines y terrazas verdes

  • Paseos a pie

  • Zonas de barbacoa

✅Todo está incluido en la infraestructura del complejo – usted consigue un estilo de vida 5*.

📍 Ubicación - Ratborana (RATBURANA)

El complejo se encuentra en la pintoresca zona de Ratburan, a orillas del río Chao Phraya, con acceso conveniente al centro de Bangkok.

TRANSPORTE:

  • Acceso directo al río - comunicación en barco con el centro

  • Cerca de las vías principales

  • Al centro de la ciudad - [clarificar tiempo]

Infraestructura:

  • Tiendas, mercados

  • Escuelas, hospitales

  • Centros comerciales

🛋 Planificación

Tipo Plaza (oriente)Estudio de 24 a 28 m21 habitaciones (1BR) de 30 a 40 m22 habitaciones (2BR) de 50 a 65 m2

✅ Cada apartamento con ventanas panorámicas
✅ Pensamiento Europeo
✅ Acabado (en blanco / llave de mano)

💎 Inversión

  1. Entrega después de 9 meses - riesgos mínimos, entrada rápida en el arrendamiento

  2. Los precios de $66,600 están por debajo del mercado para la prima del río

  3. 40+ Zonas de infraestructura – Alta demanda

  4. Chao Phraya Río es una ubicación líquida, especies que no serán construidas

  5. Tailandia - flujo turístico estable, renta 5-8% anual

💰 Condiciones de compra

  • Precio: desde $66,600 (dependiendo del suelo y la vista)

  • Instalación del desarrollador (se especifica individualmente)

  • 100% de pago/mortificación para no residentes (hasta 70% en algunos bancos)

  • Apoyo jurídico completo de la transacción

  • Asistencia para abrir una cuenta bancaria tailandesa

  • Registro de propiedad (Libertad para extranjeros – hasta el 49% de cuota)

📩Escribe para chatear Avito o llama - Enviaré:

  • Lista actual de precios y planificación

  • Presentación del complejo y Tour 3D

  • Opiniones de vídeo de las vistas al suelo

  • Cálculo de instalación individual

  • Consulta sobre visados y permiso de residencia de Tailandia

Precio: desde $66,600
Ubicación: Tailandia, Bangkok, Rathburana (Chao Phraya River)

Localización en el mapa

Bangkok, Tailandia
Educación
Cuidado de la salud
Alimentación

