Barrio residencial NUE Riverest Ratburana

Tailandia, Bangkok, distrito de Ratburana, río Chao Phraya
🏗 Condominio de alta altura, entrega: Diciembre 2025 (ya en 9 meses!)
🏷 Precio: desde $66,600 Silencio estudio, 1BR, 2BR
NUE Riverest Ratburana es uno de los proyectos más esperados de Bangkok. 8 edificios de altura (hasta 35 plantas) a orillas del río Chao Phraya con vistas directas al puente Rama IX y un panorama del centro de la ciudad.
✅ Por qué esta es una oferta única
Detalles de PreferenciasDiciembre 2025 — compra de viviendas preparadas sin riesgos Precio Mínimo costo de entrada - desde $66,600 Vista panorámica del río Chao Phraya y los edificios Rama IX BridgeSize8, hasta 35 plantas InfraestructuraMás de 40 áreas para vivir y recrear
🏢 COMPLEX
NUE Riverest Ratburana no es sólo una casa, sino una ciudad balnearia en el agua. Cada detalle es pensado para una vida cómoda, lujosa y activa.
Características:
8 torres residenciales
Pisos: hasta 35 plantas
Acceso directo al río Chao Phraya
Acristalamiento panorámico - vistas al agua y la ciudad
🌟 Infraestructura (¡más de 40 zonas!)
El complejo ha creado un entorno único para la vida, el trabajo y la recreación:
🎭 Muy bien.
Sky Theatre – un cine al aire libre con vistas al río
River Lounge - Sala de reuniones y relax
Sky Spa - Complejo de spa en las plantas superiores
Privada Onsen – Privadas japonesas Hot Springs
Infinity Pool – piscina con vistas al río sin fin
🏋️♂️ Deporte y salud
Gimnasio con vista panorámica del río
sauna
Zona de yoga
👨👩👧 PARA LA FAMILIA
Áreas de juego para niños
Salas familiares
💻 PARA LOS TRABAJOS
Coworking moderno
Salas de reuniones
🌿 Descansa.
Jardines y terrazas verdes
Paseos a pie
Zonas de barbacoa
✅Todo está incluido en la infraestructura del complejo – usted consigue un estilo de vida 5*.
📍 Ubicación - Ratborana (RATBURANA)
El complejo se encuentra en la pintoresca zona de Ratburan, a orillas del río Chao Phraya, con acceso conveniente al centro de Bangkok.
TRANSPORTE:
Acceso directo al río - comunicación en barco con el centro
Cerca de las vías principales
Al centro de la ciudad - [clarificar tiempo]
Infraestructura:
Tiendas, mercados
Escuelas, hospitales
Centros comerciales
🛋 Planificación
Tipo Plaza (oriente)Estudio de 24 a 28 m21 habitaciones (1BR) de 30 a 40 m22 habitaciones (2BR) de 50 a 65 m2
✅ Cada apartamento con ventanas panorámicas
✅ Pensamiento Europeo
✅ Acabado (en blanco / llave de mano)
💎 Inversión
Entrega después de 9 meses - riesgos mínimos, entrada rápida en el arrendamiento
Los precios de $66,600 están por debajo del mercado para la prima del río
40+ Zonas de infraestructura – Alta demanda
Chao Phraya Río es una ubicación líquida, especies que no serán construidas
Tailandia - flujo turístico estable, renta 5-8% anual
💰 Condiciones de compra
Precio: desde $66,600 (dependiendo del suelo y la vista)
Instalación del desarrollador (se especifica individualmente)
100% de pago/mortificación para no residentes (hasta 70% en algunos bancos)
Apoyo jurídico completo de la transacción
Asistencia para abrir una cuenta bancaria tailandesa
Registro de propiedad (Libertad para extranjeros – hasta el 49% de cuota)
📩Escribe para chatear Avito o llama - Enviaré:
Lista actual de precios y planificación
Presentación del complejo y Tour 3D
Opiniones de vídeo de las vistas al suelo
Cálculo de instalación individual
Consulta sobre visados y permiso de residencia de Tailandia
Precio: desde $66,600
Ubicación: Tailandia, Bangkok, Rathburana (Chao Phraya River)