Complejo residencial Biancana Surin

Apartamentos junto al mar en Phuket • 200 m en Surin Beach • Pre-venta

Complejo residencial Premium Biancana Surin Beach es un formato raro por el mar en uno de los lugares más escasos de Phuket.

Adecuado para inversión, alquiler y residencia personal.

📍 Phuket, Surin Beach - 200 metros al mar

Área prestigiada, donde casi no hay nuevos proyectos.

🔑 Por qué los inversores eligen este sitio

✔ Camina a una de las mejores playas de Phuket

✔ Sólo 350 unidades - suministro limitado

✔ Gran área 12,312 m2

✔ 4 edificios de 5 plantas - sin construcción densa

✔ Pre-venta → Precios mínimos y crecimiento máximo

🏗 Construcción - 2 años

📅 Entrega - 3er trimestre 2028

📈 Rendimientos y crecimiento del capital

• Rendimiento de alquiler - del 8% anual (net)

• Crecimiento de costes - de +30% a la terminación

Ubicación con demanda estable y escasez de tierra

🏡 Producto acabado llave en mano

• Reparaciones de diseño

• Mobiliario y maquinaria incluida

• Formato: comprado → entregado / llegado

• Ninguna inversión adicional

🌿 Infraestructura a nivel de los complejos

• Onsen, saunas, zonas de vapor

• Fitness club y coworking

• Café y sala de estar

Pet-friendly: pet-yard + pet-pool

📐 Planificación

1 dormitorio - a partir de 31 m2

2 Dormitorios - hasta 104 m2

• Ático de 3 dormitorios - 131 m2

🔒 Pre-venta Silencio cerrado Términos

⚠️ Inicio oficial de ventas - 20 de febrero

Ahora hay una colección de armadura de retorno para la selección prioritaria de los mejores lotes.

💰 Precios estimados - de ~ 158.000 dólares

💳 Reserva: 100.000 THB (~3.000)

✔ Si no se selecciona la opción correcta, la reserva se devolverá completamente.

📌 Biancana Surin Beach

Un activo raro junto al mar, que los inversores eligen antes del comienzo de las ventas.

📲 Escribe ahora:

• Entra en la lista de acceso anticipado

• Seleccione primero los mejores planes

• Condiciones mínimas de venta previa