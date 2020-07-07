Complejo residencial Biancana Surin

Apartamentos junto al mar en Phuket • 200 m en Surin Beach • Pre-venta
Complejo residencial Premium Biancana Surin Beach es un formato raro por el mar en uno de los lugares más escasos de Phuket.
Adecuado para inversión, alquiler y residencia personal.
📍 Phuket, Surin Beach - 200 metros al mar
Área prestigiada, donde casi no hay nuevos proyectos.
🔑 Por qué los inversores eligen este sitio
✔ Camina a una de las mejores playas de Phuket
✔ Sólo 350 unidades - suministro limitado
✔ Gran área 12,312 m2
✔ 4 edificios de 5 plantas - sin construcción densa
✔ Pre-venta → Precios mínimos y crecimiento máximo
🏗 Construcción - 2 años
📅 Entrega - 3er trimestre 2028
📈 Rendimientos y crecimiento del capital
• Rendimiento de alquiler - del 8% anual (net)
• Crecimiento de costes - de +30% a la terminación
Ubicación con demanda estable y escasez de tierra
🏡 Producto acabado llave en mano
• Reparaciones de diseño
• Mobiliario y maquinaria incluida
• Formato: comprado → entregado / llegado
• Ninguna inversión adicional
🌿 Infraestructura a nivel de los complejos
• Onsen, saunas, zonas de vapor
• Fitness club y coworking
• Café y sala de estar
Pet-friendly: pet-yard + pet-pool
📐 Planificación
1 dormitorio - a partir de 31 m2
2 Dormitorios - hasta 104 m2
• Ático de 3 dormitorios - 131 m2
🔒 Pre-venta Silencio cerrado Términos
⚠️ Inicio oficial de ventas - 20 de febrero
Ahora hay una colección de armadura de retorno para la selección prioritaria de los mejores lotes.
💰 Precios estimados - de ~ 158.000 dólares
💳 Reserva: 100.000 THB (~3.000)
✔ Si no se selecciona la opción correcta, la reserva se devolverá completamente.
📌 Biancana Surin Beach
Un activo raro junto al mar, que los inversores eligen antes del comienzo de las ventas.
📲 Escribe ahora:
• Entra en la lista de acceso anticipado
• Seleccione primero los mejores planes
• Condiciones mínimas de venta previa