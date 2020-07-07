  1. Realting.com
Complejo residencial Biancana Surin

Provincia de Phuket, Tailandia
de
$158,000
;
8
ID: 33233
ID de nuevo edificio en Realting
Última actualización: 30/1/26

Localización

  • País
    Tailandia
  • Región / estado
    Provincia de Phuket

Características del objeto

Detalles de la propiedad

  • Clase
    Clase
    Clase Premium
  • Año de construcción
    Año de construcción
    2028
  • Opciones de acabado
    Opciones de acabado
    Con acabado
  • Número de plantas
    Número de plantas
    5

Detalles del interior

Detalles de seguridad:

  • Seguridad

Detalles del exterior

Características de aparcamiento:

  • Aparcamientos

Detalles del exterior:

  • Piscina
  • Gimnasio
  • Área vallada
  • Ascensor

Además

  • Empresa de gestión
  • Tour online
  • Transacción remota

Sobre el complejo

Apartamentos junto al mar en Phuket • 200 m en Surin Beach • Pre-venta

Complejo residencial Premium Biancana Surin Beach es un formato raro por el mar en uno de los lugares más escasos de Phuket.
Adecuado para inversión, alquiler y residencia personal.

📍 Phuket, Surin Beach - 200 metros al mar
Área prestigiada, donde casi no hay nuevos proyectos.

🔑 Por qué los inversores eligen este sitio

✔ Camina a una de las mejores playas de Phuket
✔ Sólo 350 unidades - suministro limitado
✔ Gran área 12,312 m2
✔ 4 edificios de 5 plantas - sin construcción densa
✔ Pre-venta → Precios mínimos y crecimiento máximo

🏗 Construcción - 2 años
📅 Entrega - 3er trimestre 2028

📈 Rendimientos y crecimiento del capital

• Rendimiento de alquiler - del 8% anual (net)
• Crecimiento de costes - de +30% a la terminación
Ubicación con demanda estable y escasez de tierra

🏡 Producto acabado llave en mano

• Reparaciones de diseño
• Mobiliario y maquinaria incluida
• Formato: comprado → entregado / llegado
• Ninguna inversión adicional

🌿 Infraestructura a nivel de los complejos

• Onsen, saunas, zonas de vapor
• Fitness club y coworking
• Café y sala de estar
Pet-friendly: pet-yard + pet-pool

📐 Planificación

1 dormitorio - a partir de 31 m2
2 Dormitorios - hasta 104 m2
• Ático de 3 dormitorios - 131 m2

🔒 Pre-venta Silencio cerrado Términos

⚠️ Inicio oficial de ventas - 20 de febrero
Ahora hay una colección de armadura de retorno para la selección prioritaria de los mejores lotes.

💰 Precios estimados - de ~ 158.000 dólares
💳 Reserva: 100.000 THB (~3.000)
✔ Si no se selecciona la opción correcta, la reserva se devolverá completamente.

📌 Biancana Surin Beach

Un activo raro junto al mar, que los inversores eligen antes del comienzo de las ventas.

• Entra en la lista de acceso anticipado
• Seleccione primero los mejores planes
• Condiciones mínimas de venta previa

Localización en el mapa

Provincia de Phuket, Tailandia

