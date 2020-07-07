  1. Realting.com
  2. Tailandia
  3. Complejo residencial Pristine Park 3

Complejo residencial Pristine Park 3

Tailandia
de
$54,500
BTC
0.6482667
ETH
33.9784268
USDT
53 883.3055678
* El precio es referencial
según el tipo de cambio. 16/4/25
;
5
Dejar una solicitud
ID: 32629
ID de nuevo edificio en Realting
Última actualización: 12/10/25

Localización

Mostrar en el mapa
  • País
    Tailandia

Características del objeto

Detalles de la propiedad

  • Clase
    Clase
    Clase Premium
  • Año de construcción
    Año de construcción
    2028
  • Opciones de acabado
    Opciones de acabado
    Con acabado
  • Número de plantas
    Número de plantas
    8

Detalles del interior

Detalles de seguridad:

  • Seguridad

Detalles del exterior

Características de aparcamiento:

  • Aparcamientos

Detalles del exterior:

  • Piscina
  • Gimnasio
  • Área vallada
  • Ascensor

Además

  • Tour online
  • Transacción remota

Localización en el mapa

Tailandia

Calculadora hipotecaria

Tipo de interés, %
Plazo del préstamo, años
Coste de la propiedad
Pago inicial, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Atención Ha cambiado el parámetro del coste de la vivienda a {{ differentPrice }}%. Esto afecta a la pertinencia de calcular los pagos mensuales de la propiedad actual. Devuélvelo
Tipo de interés
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Tipo de interés
Importe del préstamo
{{ mortgageAmount }} USD
Importe del préstamo
Fecha límite
{{ loanPeriodValue | pluralize("año", "años") }}
Fecha límite
Pago mensual
{{ paymentPerMonth }} USD
Pago mensual
Complejos similares
Complejo residencial The Base Bukit
Wichit, Tailandia
de
$76,809
Complejo residencial New complex of villas with swimming pools and gardens 5 minutes away from an international school, Thalang, Phuket
Thalang, Tailandia
de
$706,168
Complejo residencial Saturdays Residence
Phuket City Municipality, Tailandia
de
$190,616
Complejo residencial New high-rise complex with first-class infrastructure in Pattaya, Thailand
Pattaya City, Tailandia
de
$118,137
Complejo residencial Andaman Riviera
Ban Bang Thao, Tailandia
de
$143,252
Volver a Dejar una solicitud
Otros complejos
Complejo residencial New complex of stylish villas with gardens and swimming pools, Pattaya, Thailand
Complejo residencial New complex of stylish villas with gardens and swimming pools, Pattaya, Thailand
Complejo residencial New complex of stylish villas with gardens and swimming pools, Pattaya, Thailand
Complejo residencial New complex of stylish villas with gardens and swimming pools, Pattaya, Thailand
Complejo residencial New complex of stylish villas with gardens and swimming pools, Pattaya, Thailand
Mostrar todo Complejo residencial New complex of stylish villas with gardens and swimming pools, Pattaya, Thailand
Complejo residencial New complex of stylish villas with gardens and swimming pools, Pattaya, Thailand
Pattaya City, Tailandia
de
$385,433
El complejo consta de villas de piscina con inspiración japonesa, donde la filosofía Zen se encuentra con el lujo moderno. Sumérgete en los tranquilos jardines, relajarse junto a la acogedora piscina y disfrutar de espacios diseñados para vivir con estilo.Característicaspiscina privada con j…
Agencia
TRANIO
Dejar una solicitud
Edificio de apartamentos Palmetto
Edificio de apartamentos Palmetto
Edificio de apartamentos Palmetto
Edificio de apartamentos Palmetto
Edificio de apartamentos Palmetto
Mostrar todo Edificio de apartamentos Palmetto
Edificio de apartamentos Palmetto
Karon, Tailandia
de
$167,419
Año de construcción 2019
Número de plantas 6
Área 32–68 m²
2 objetos inmobiliarios 2
Característica del objeto: El desarrollador ofrece un programa de alquiler del 70/30% En el complejo: Boutique - el condominio se encuentra a poca distancia del mar. En los pisos 6 - hay treinta apartamentos individuales y dobles de 32 a 68 metros cuadrados con vistas al mar o en las pintor…
Tipo de propiedad
Área, m²
Coste, USD
Apartamentos 1 habitación
32.0
174,315
Apartamentos 2 habitaciones
68.0
239,000
Desarrollador
Art House
Dejar una solicitud
Complejo residencial Palmetto Park Condominium
Complejo residencial Palmetto Park Condominium
Complejo residencial Palmetto Park Condominium
Complejo residencial Palmetto Park Condominium
Complejo residencial Palmetto Park Condominium
Complejo residencial Palmetto Park Condominium
Complejo residencial Palmetto Park Condominium
Karon, Tailandia
de
$118,168
Opciones de acabado Con acabado
Número de plantas 7
Palmetto Park Condominium desarrolla perfectamente su ritmo de vida en un nuevo condominio boutique en la isla de Phuket de un desarrollador profesional conocido como Group House. El proyecto fue creado creativamente para satisfacer el bienestar, las culturas y las tradiciones de los residen…
Asociación
Phuket Property Association
Dejar una solicitud
Realting.com
Ir
Últimas noticias en Tailandia
En Tailandia se ha simplificado el proceso de registro para ciudadanos extranjeros
07.07.2020
En Tailandia se ha simplificado el proceso de registro para ciudadanos extranjeros
Mostrar todas las publicaciones