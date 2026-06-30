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Estudios con piscina en venta en Zanzibar, Tanzania

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Región de Zanzíbar Sur y Central
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Región de Zanzíbar Norte
7
Nungwi
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Paje
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5 propiedades total found
Estudio 1 habitación en Nungwi, Tanzania
Estudio 1 habitación
Nungwi, Tanzania
Habitaciones 1
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 53 m²
Piso 1/7
Apartamento en una nueva casa cerca de las playas de Nungwi y Kendwa,El futuro casino, la ca…
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Estudio 1 habitación en Kusini, Tanzania
Estudio 1 habitación
Kusini, Tanzania
Habitaciones 1
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 48 m²
Piso 2/6
Complejo Premium Wellness 80 metros del océano:Top 3 Kendwa, Nungwi & Paje✔ Ubicación superi…
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Estudio 1 habitación en Zanzíbar, Tanzania
Estudio 1 habitación
Zanzíbar, Tanzania
Habitaciones 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 42 m²
Piso 2
Bienvenido al cielo en la tierra.Imagina un lugar ideal para relajarse e invertir, situado l…
$96,904
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Billion Dollar BeautiesBillion Dollar Beauties
Estudio 1 habitación en Nungwi, Tanzania
Estudio 1 habitación
Nungwi, Tanzania
Habitaciones 1
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 53 m²
Piso 2/7
Complejo Premium a 100 m del océano en las playas TOP-3.localizaciones de Paje & Nungwi,✔ Ub…
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Estudio 1 habitación en Nungwi, Tanzania
Estudio 1 habitación
Nungwi, Tanzania
Habitaciones 1
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 36 m²
Piso 3/7
Descubre un magnífico apartamento en el nuevo complejo premium "Eyes of Zanzibar". En la eta…
$91,000
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Desarrollador
MB HOMES
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Parámetros de las propiedades en Zanzibar, Tanzania

con Garaje
con Jardín
con Terraza
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Baratos
De lujo
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