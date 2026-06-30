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Estudios con garaje en venta en Zanzibar, Tanzania

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Nungwi
6
Paje
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1 propiedad total found
Estudio 1 habitación en Nungwi, Tanzania
Estudio 1 habitación
Nungwi, Tanzania
Habitaciones 1
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 53 m²
Piso 2/7
Complejo Premium a 100 m del océano en las playas TOP-3.localizaciones de Paje & Nungwi,✔ Ub…
$83,000
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Parámetros de las propiedades en Zanzibar, Tanzania

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