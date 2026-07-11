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Áticos del mar en Venta Región de Zanzíbar Sur y Central, Tanzania

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Ático Ático 5 habitaciones en Kusini, Tanzania
Ático Ático 5 habitaciones
Kusini, Tanzania
Habitaciones 5
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 134 m²
Piso 10/10
Apartamento Premium 80m del océano PAJE playaInfraestructura del hotel 5* SPA & WELLNESSrece…
$299,000
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Ático Ático 4 habitaciones en Kusini, Tanzania
Ático Ático 4 habitaciones
Kusini, Tanzania
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 134 m²
Piso 10/10
Apartamento Premium 80m del océano PAJE playaInfraestructura del hotel 5* SPA & WELLNESSrece…
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