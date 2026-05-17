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Áticos en Venta Región de Zanzíbar Sur y Central, Tanzania

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1 propiedad total found
Ático Ático 4 habitaciones en Bwejuu, Tanzania
Ático Ático 4 habitaciones
Bwejuu, Tanzania
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 139 m²
Piso 10/10
Apartamento Premium 80m del océano PAJE playaInfraestructura del hotel 5 * TESTINOSrecepción…
$299,999
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Parámetros de las propiedades en Región de Zanzíbar Sur y Central, Tanzania

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