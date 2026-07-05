Mostrar las propiedades en el mapa Mostrar las propiedades como una lista
  1. Realting.com
  2. Tanzania
  3. Región de Zanzíbar Norte
  4. Residencial
  5. Estudio
  6. Terraza

Estudios con Terraza en venta en Región de Zanzíbar Norte, Tanzania

;
Nungwi
6
Estudio Borrar
Eliminar
1 propiedad total found
Estudio 1 habitación en Kendwa, Tanzania
Estudio 1 habitación
Kendwa, Tanzania
Habitaciones 1
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 48 m²
Piso 3/7
Complejo Premium a 100 m del océano en la ubicación TOP-1 de Nungwi & Paje Island.✔ Ubicació…
$83,000
VAT
Dejar una solicitud
Cerrar
Por favor, dime que encontraste este anuncio en Realting.com
Agencia
Your Invest Home
Idiomas hablados
English, Русский, Deutsch, Polski, Français, Italiano, Portugues, Српски, Dutch
Realting.com
Ir

Parámetros de las propiedades en Región de Zanzíbar Norte, Tanzania

con Garaje
con Jardín
con Vistas al mar
con Piscina
Baratos
De lujo
Realting.com
Ir