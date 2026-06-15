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Estudios del mar en venta en Región de Zanzíbar Norte, Tanzania

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Nungwi
6
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1 propiedad total found
Estudio 1 habitación en Nungwi, Tanzania
Estudio 1 habitación
Nungwi, Tanzania
Habitaciones 1
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 48 m²
Piso 2/7
Apartamento en una nueva casa cerca de las playas de Nungwi y Kendwa,futuro casino, la casa …
$83,000
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