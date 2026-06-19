Estudios con Terraza en venta en Tanzania

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Estudio 1 habitación en Kusini, Tanzania
Estudio 1 habitación
Kusini, Tanzania
Habitaciones 1
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 48 m²
Piso 2/6
Complejo Premium Wellness 80 metros del océano:Top 3 Kendwa, Nungwi & Paje✔ Ubicación superi…
$83,000
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