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Estudios con Jardín en venta en Tanzania

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Zanzibar
10
Región de Zanzíbar Sur y Central
5
Región de Zanzíbar Norte
3
Paje
3
Estudio Borrar
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1 propiedad total found
Estudio 1 habitación en Zanzíbar, Tanzania
Estudio 1 habitación
Zanzíbar, Tanzania
Habitaciones 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 42 m²
Piso 2
Bienvenido al cielo en la tierra.Imagina un lugar ideal para relajarse e invertir, situado l…
$96,904
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