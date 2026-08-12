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Propiedades residenciales en venta en Región de Pemba Sur, Tanzania

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Chake Chake
3
3 propiedades total found
Villa en Chake Chake, Tanzania
Villa
Chake Chake, Tanzania
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 235 m²
Esta villa de una habitación con vistas al mar de Zanzíbar está situada a lo largo de la prí…
$700,000
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Apartamento en Chake Chake, Tanzania
Apartamento
Chake Chake, Tanzania
Nº de cuartos de baño 1
Área 38 m²
Esta suite de hotel con vistas al bosque de Zanzibar está situada a lo largo de la prístina …
$210,000
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Apartamento en Chake Chake, Tanzania
Apartamento
Chake Chake, Tanzania
Nº de cuartos de baño 1
Área 38 m²
Esta suite de hotel con vistas al mar de Zanzibar está situada a lo largo de la prístina cos…
$230,000
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