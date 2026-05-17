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Propiedades residenciales en venta en Northern Zone, Tanzania

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Región de Manyara
3
3 propiedades total found
Apartamento 2 habitaciones en Kiteto, Tanzania
Apartamento 2 habitaciones
Kiteto, Tanzania
Habitaciones 2
Área 137 m²
Piso 1/1
Esta comunidad residencial de lujo ofrece una mezcla armoniosa de vida refinada dentro de lo…
$1,22M
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Ático Ático 7 habitaciones en Kiteto, Tanzania
Ático Ático 7 habitaciones
Kiteto, Tanzania
Habitaciones 7
Área 212 m²
Número de plantas 2
De momento, el ático se alquila por mucho tiempo para un diplomático español, con un rendimi…
$1,59M
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Villa 4 habitaciones en Kiteto, Tanzania
Villa 4 habitaciones
Kiteto, Tanzania
Habitaciones 4
Área 727 m²
Número de plantas 4
Este complejo residencial de lujo consta de 53 villas únicas sentadas suavemente en el lado …
$6,19M
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AdriastarAdriastar
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Parámetros de las propiedades en Northern Zone, Tanzania

Baratos
De lujo
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