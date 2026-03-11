Mostrar las propiedades en el mapa Mostrar las propiedades como una lista
  1. Realting.com
  2. Tanzania
  3. Malindi
  4. Residencial

Propiedades residenciales en venta en Malindi, Tanzania

1 propiedad total found
Estudio 1 habitación en Malindi, Tanzania
Estudio 1 habitación
Malindi, Tanzania
Habitaciones 1
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 48 m²
Piso 3/7
Studio or 1+1 in Nungwi and PAJE, Zanzibar, new house 100 m from the beach,  price 78.000…
$76,000
VAT
Dejar una solicitud
Cerrar
Por favor, dime que encontraste este anuncio en Realting.com
Agencia
Your Invest Home
Idiomas hablados
English, Русский, Deutsch, Polski, Italiano
Realting.com
Ir

Parámetros de las propiedades en Malindi, Tanzania

Baratos
De lujo
Realting.com
Ir