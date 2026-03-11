Mostrar las propiedades en el mapa Mostrar las propiedades como una lista
Propiedades residenciales en venta en Makadara, Tanzania

1 propiedad total found
Estudio 1 habitación en Makadara, Tanzania
Estudio 1 habitación
Makadara, Tanzania
Habitaciones 1
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 48 m²
Piso 1/6
$77,000
Agencia
Your Invest Home
Idiomas hablados
English, Русский, Deutsch, Polski, Italiano
