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Casas con Terraza en Venta en Kaskazini A, Tanzania

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1 propiedad total found
Villa en Nungwi, Tanzania
Villa
Nungwi, Tanzania
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 3
Área 485 m²
Villas de tres dormitorios Zanzibar, disponible ahora en uno de los balnearios más esperados…
$2,50M
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Parámetros de las propiedades en Kaskazini A, Tanzania

con Jardín
con Vistas al mar
con Piscina
Baratos
De lujo
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